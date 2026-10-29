Η διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερα από 200 στελέχη στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza, αναδεικνύοντας μέσα από τέσσερις θεματικούς πυλώνες τις δεξιότητες και τις αξίες που διαμορφώνουν την ηγεσία του αύριο.

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Με ιδιαίτερη θέρμη και επιτυχία, σε ζεστό και ενθουσιώδες κλίμα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza, το 12ο Women in Business Forum της ICAP CRIF, με κεντρικό θέμα «Future Ready Leaders». Η διοργάνωση ανέδειξε τις δεξιότητες, τις αξίες και τις νέες προσεγγίσεις που διαμορφώνουν την ηγεσία του αύριο, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 200 ανώτατα και ανώτερα στελέχη, θεσμικούς εκπροσώπους, επιχειρηματίες και επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους.

Πέντε ώρες έμπνευσης, γνώσης και ουσιαστικού διαλόγου

Υπό την Αιγίδα του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του CSR Hellas, του Οργανισμού Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας (ΟΓΕΗ) και του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ), το Forum παρουσίασε μια πλούσια πεντάωρη ατζέντα με ομιλίες, διαδραστικά panels και fireside chats. Οι συζητήσεις οργανώθηκαν σε τέσσερις θεματικούς πυλώνες και ανέδειξαν σύγχρονες προκλήσεις, πρακτικές εμπειρίες και εφαρμόσιμες προσεγγίσεις για τους Future Ready Leaders:

1. Women in Tech & AI — Πώς οι γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και της αλλαγής.

2. Inclusive Leadership — Πώς η συμπεριληπτική ηγεσία δημιουργεί πιο ανθεκτικούς και αποδοτικούς οργανισμούς.

3. Entrepreneurship & Growth — Ιδέες, εμπειρίες και στρατηγικές για επιχειρηματική ανάπτυξη με προοπτική.

4. Redefining Success — Επαναπροσδιορίζοντας την επιτυχία μέσα από την αρμονική σύνδεση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

26 διακεκριμένοι ομιλητές μοιράστηκαν γνώση και εμπειρία

Στο Forum συμμετείχαν 26 καταξιωμένα στελέχη, θεσμικοί εκπρόσωποι, επιχειρηματίες και experts από διαφορετικούς κλάδους. Μέσα από τις τοποθετήσεις και τις συζητήσεις τους, μετέφεραν πολύτιμη εμπειρία, πρακτική γνώση και διαφορετικές οπτικές γύρω από την τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη συμπεριληπτική ηγεσία, την επιχειρηματική ανάπτυξη και τον επαναπροσδιορισμό της επιτυχίας.

Γιάννα Ανδρονοπούλου, Γενική Διευθύντρια, Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας

Γιώργος Γιαννακόπουλος, Ερευνητής στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Διευθυντής της SciFY και Συνιδρυτής του ahedd DIH

Δρ Μαρία Γιαννιού, Εκπαιδεύτρια Εταιρικών Στελεχών, Συντονίστρια Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης, Σύμβουλος Ηγεσίας και Ιδρύτρια, Lead From Within

Τόνια Γεωργιάδη, Γενική Διευθύντρια, Τομέας Πολυτελών Προϊόντων, L’Oréal Hellas

Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Πρόεδρος, Οργανισμός Γυναικείας Επιχειρηματικότητας & Ηγεσίας (ΟΓΕΗ)

Σάντρα Ζαφειρακοπούλου, Γενική Διευθύντρια, Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος

Αθηνά Ηλιάδη, Οικονομική Διευθύντρια και Εκτελεστική Διευθύντρια, Όμιλος AVAX

Κίρκη Καλαντζή, Γενική Διευθύντρια, Coral A.E.

Χρυσούλα Κονιάκου, Β΄ Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ)

Νίκος Κοψιδάς, Ανεξάρτητος Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων και Ειδικός Εταιρικής Επικοινωνίας

Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ICAP CRIF

Ξένια Κούρτογλου, Στρατηγική Σύμβουλος Ηγεσίας και Ανθρώπινης Ανθεκτικότητας

Ακριβή Λουκοπούλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, μέλος του Ομίλου Heineken

Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε.

Φαίδρα Μαυρογιώργη, Δημοσιογράφος και Ιδρύτρια, esgstories.gr

Δέσποινα-Λητώ Παλιαρούτα, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αγαθή Παφίλη, Ανώτερη Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Κυβερνητικών και Ρυθμιστικών Υποθέσεων Ευρώπης, Capital Group

Μαρία Παπάζογλου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Ανώτατων Στελεχών

Ηλίας Σιακαντάρης, Δημοσιογράφος

Σοφία Σικοτάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Apollon A.E., Insurance Broker

Χριστίνα Τετράδη, Πρόεδρος, Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

Ζηνοβία Τσαντρίζου, Γενική Γραμματέας ΣΕΒΠΗ, Αντιπρόεδρος Κρήτης Σ.Ε.Ο.ΔΙ.

Ιωάννα Φαναριώτη, Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού, EY Ελλάδας και Νότιας Επιχειρηματικής Μονάδας, Κεντρική Ευρώπη

Ξένια Φουτσά, Διευθύντρια Αποζημιώσεων Ελλάδας και Ρουμανίας και Ειδικός Προϊόντος, Atradius

Βίκη Χαρίτου, Διευθύντρια Υπηρεσιών Μάθησης και Ανάπτυξης και Λύσεων Μάθησης, Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης, Optimal HR Group

Δικτύωση με ουσιαστικό αντίκτυπο

Με παρουσιάστρια τη δημοσιογράφο Μαρία Σαμολαδά, η εσπερίδα δημιούργησε ένα ισχυρό περιβάλλον ανταλλαγής ιδεών, νέων επαφών και ανάπτυξης συνεργασιών. Το πλούσιο networking cocktail που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα έδωσε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη συζήτηση σε ένα πιο άμεσο και δημιουργικό πλαίσιο, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ ανθρώπων και οργανισμών.

Η επόμενη ημέρα της ηγεσίας ξεκινά σήμερα

Το 12ο Women in Business Forum επιβεβαίωσε τη σημασία της συνεχούς μάθησης, της συμπερίληψης, της καινοτομίας και της ουσιαστικής δικτύωσης για τη διαμόρφωση της σύγχρονης επιχειρηματικής ηγεσίας. Η ICAP CRIF συνεχίζει να δημιουργεί πρωτοβουλίες που φέρνουν στο ίδιο δωμάτιο ιδέες, εμπειρίες και ανθρώπους με τη δύναμη να διαμορφώσουν ένα πιο δυναμικό και βιώσιμο αύριο.

Χορηγικές Συνεργασίες

Διακεκριμένος Χορηγός: ΑBAΞ Α.Ε.

Χορηγοί: Απόλλων Insurance Broker Α.Ε., Atradius Greece, Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε., Zante Hospitality Group, Sfakianakis Group

Υποστηρικτές: Deloitte, ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ SUPER CRETA GAS, L’Oréal

Χορηγοί Επικοινωνίας: Athens Voice, Direction Business Network (Businessnews.gr, Business TODAY), ESG Stories, Jenny.gr, Nαυτεμπορική, naftemporiki.gr