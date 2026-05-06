Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ένταξη της interworks.cloud στον όμιλο Climb

Η interworks.cloud εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπορική και marketing δραστηριότητά της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, η Μαρία Παληκάρα αναλαμβάνει τον ρόλο της Marketing & Sales Director για την περιοχή, με στόχο την ακόμη στενότερη σύνδεση μεταξύ πωλήσεων, marketing, vendors και συνεργατικού οικοσυστήματος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ένταξη της interworks.cloud στον όμιλο Climb, σε μια περίοδο όπου η εταιρεία διευρύνει τις δυνατότητές της και ενισχύει τη θέση της στην αγορά του cloud. Η Νοτιοανατολική Ευρώπη αποτελεί μια περιοχή με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς οι συνεργάτες αναζητούν πιο ολοκληρωμένες λύσεις, στοχευμένη υποστήριξη και νέους τρόπους δημιουργίας αξίας για τους πελάτες τους.

Στο νέο της ρόλο, η κυρία Παληκάρα θα εστιάσει στον συντονισμό της εμπορικής και marketing στρατηγικής της interworks.cloud στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με έμφαση στην ενδυνάμωση των συνεργασιών, την υποστήριξη των partners και vendors, καθώς και την ανάπτυξη νέων ευκαιριών στην ευρύτερη αγορά του cloud.

Η Μαρία Παληκάρα δήλωσε σχετικά: «Ο νέος αυτός ρόλος αποτελεί για μένα μια σημαντική ευθύνη και μια ουσιαστική ευκαιρία να συμβάλω ακόμη πιο ενεργά στην ανάπτυξη της interworks.cloud στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε αυτή τη νέα φάση για την εταιρεία, στόχος μου είναι να συνεχίσουμε να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και τους vendors μας, με συνέπεια, κοινή κατεύθυνση και πραγματική αξία για την αγορά.»