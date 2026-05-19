Για 5η συνεχή χρονιά, το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ), σύμφωνα με ανακοίνωση του, κατανοώντας τις σύγχρονες ανάγκες και θέτοντας την προσωπική υγεία και ευεξία των Μελών του σε προτεραιότητα, προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ σε αυτά και στο άμεσο οικογενεικό τους περιβάλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευμένη Υπηρεσία Συμβουλευτικής Ψυχολογικής Υποστήριξης σε συνεργασία με την Εταιρεία Hellas EAP, την πρώτη εταιρεία που εισήγαγε τα διεθνή προγράμματα Employee Assistance Programs (ΕΑΡ) στην Ελλάδα.

Η εταιρεία διαθέτει Πανελλαδικό Δίκτυο εξειδικευμένων επαγγελματιών με πάνω απο 45 χρόνια διεθνή και εγχώρια εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα αυτό.

Τα Προγράμματα EMPLOYEE ASSISTANCE που υλοποιούν καινοτόμοι Οργανισμοί σε όλο τον κόσμο, παρέχουν καθοδήγηση, συμβουλευτική και υποστήριξη στους εργαζομένους και στο άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον. Μέσω αυτών επιτυγχάνεται : - η προσωπική και επαγγελματική ενδυνάμωση - η αποτελεσματική διαχείρηση των μικρών ή και μεγαλύτερων προκλήσεων της καθημερινότητας - η διατήρηση υψηλού επιπέδου ψυχοσωματικής και διανοητικής υγείας και ευεξίας - η ενδυνάμωση της αυτογνωσίας - η κινητοποίηση και η αισιοδοξία για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και απόλαυση των μικρών χαρών ακόμα και μέσα στις δυσκολίες - η αποτελεσματικότερη διαχείρηση του στρες - οι εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης προβλημάτων.

Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται τηλεφωνικά με εξειδικευμένο Σύμβουλο με ανώνυμη και απεριόριστη χρήση, διέπεται από το απόρρητο της επικοινωνίας και την απόλυτη εμπιστευτικότητα. Οι υπηρεσίες της Hellas Eap ακολουθούν τον Κώδικα Δεοντολογίας και διέπονται από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – EU Regulation GDPR.