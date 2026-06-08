Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων προάγει διαχρονικά τον πολιτισμό, αναγνωρίζοντάς τον ως αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας και της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων συμμετέχει ως υποστηρικτής στη συναυλία των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 στον ιστορικό χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, στο Ιτς Καλέ. Η ξεχωριστή αυτή μουσική εκδήλωση διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών λειτουργίας της Δημόσιας Τηλεόρασης και προσφέρει στο κοινό των Ιωαννίνων μια μοναδική καλλιτεχνική εμπειρία, όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη μουσική δημιουργία.

Στη σκηνή θα βρεθούν η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, το πολυφωνικό συγκρότημα «Ηνορο» και ο ερμηνευτής Δημήτρης Υφαντής, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τον πλούτο της ελληνικής μουσικής παράδοσης μέσα από σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων προάγει διαχρονικά τον πολιτισμό, αναγνωρίζοντάς τον ως αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας και της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Με βαθιές ρίζες στην Ήπειρο, στηρίζει πρωτοβουλίες και δράσεις που εμπλουτίζουν την πολιτιστική ζωή των Ιωαννίνων, αναδεικνύουν την ιστορία και την παράδοση του τόπου και δημιουργούν ευκαιρίες ουσιαστικής σύνδεσης των πολιτών με την τέχνη και τη δημιουργία.

Μέσα από τη συμμετοχή της στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ο όμιλος επιβεβαιώνει τη διαχρονική του δέσμευση να βρίσκεται δίπλα σε δράσεις που ενισχύουν το πολιτιστικό αποτύπωμα της περιοχής και συμβάλλουν στην ανάδειξη των Ιωαννίνων ως σημείου αναφοράς για τον πολιτισμό και τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.