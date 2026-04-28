Φέρνει τη νέα γενιά σε επαφή με τις πραγματικές προκλήσεις της επικοινωνίας

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η jetdrops βρέθηκε στο Deree College, προσφέροντας στους φοιτητές του Department of Communication και του Communication Society μια αυθεντική εμπειρία από τον χώρο του Marketing και της Διαφήμισης. 16 συμμετέχοντες κλήθηκαν να διαχειριστούν ένα πραγματικό brief που έλαβε & υλοποίησε η jetdrops το 2025, καλύπτοντας όλο το φάσμα μιας 360° καμπάνιας.

Από τη σύλληψη του αρχικού concept και τη συγγραφή video scripts, μέχρι τον σχεδιασμό του website και την οργάνωση των event activations, οι φοιτητές ήρθαν σε άμεση επαφή με κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Αφού δοκίμασαν τις δυνάμεις τους σε πραγματικές συνθήκες, η ομάδα της jetdrops παρουσίασε την τελική υλοποίηση του project, αναλύοντας τις στρατηγικές αποφάσεις, τις απρόοπτες δυσκολίες και τις λύσεις που δόθηκαν στην πράξη.

Με τον ενθουσιασμό και τις φρέσκες ιδέες που κυριάρχησαν και φέτος, η jetdrops συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά, χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα στην ακαδημαϊκή γνώση και την επαγγελματική εξέλιξη.



Η δυναμική της πρωτοβουλίας επιβεβαιώνεται στην πράξη: το 2025, στην πρώτη διοργάνωση του workshop, μία από τις συμμετέχουσες φοιτήτριες εντάχθηκε στην ομάδα της jetdrops!