Η Juliet & Romeo ανακοινώνει τη συνεργασία της με το ΟΑΚΑ και το EuroLeague Final Four 2026, ως ο επίσημος προμηθευτής οίνου των VIP Lounges και των VIP Σουιτών της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης.

Χιλιάδες προσωπικότητες του αθλητισμού, επιχειρηματίες και διεθνείς καλεσμένοι, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια premium wine experience, μέσα από τις εμβληματικές ετικέτες των κρασιών της Juliet & Romeo.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Final Four 2026, οι VIP καλεσμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να απολαύσουν τα:

- Juliet & Romeo Μοσχοφίλερο

- Juliet & Romeo Pinot Noir Rosé

- Juliet & Romeo Pinot Noir

Οι αμπελώνες της εταιρείας που βρίσκονται στη Μαντινεία Αρκαδίας, στους πρόποδες του όρους Μαινάλου, σε υψόμετρο 600–650 μέτρων, δίνουν ποικιλίες που συνδυάζουν τον ελληνικό χαρακτήρα με τη διεθνή οινική φινέτσα, με… happy end τα διεθνώς βραβευμένα κρασιά Juliet & Romeo που έχουν ξεχωρίσει για την ποιότητα, την κομψότητα και τη μοναδική αρωματική τους ταυτότητα.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την premium ελληνική οινοποιία, συνδέοντας την υψηλή γαστρονομία και το luxury hospitality, με φόντο μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις παγκοσμίως.

«Η παρουσία των Juliet & Romeo Wines στο EuroLeague Final Four 2026 αποτελεί για εμάς μια σπουδαία τιμή και ταυτόχρονα μια διεθνή αναγνώριση της ποιότητας και της φιλοσοφίας μας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξέχαστη εμπειρία φιλοξενίας, μέσα από κρασιά που εκφράζουν αυθεντικά το ελληνικό terroir και τη σύγχρονη οινική δημιουργία. Το Final Four δεν είναι απλώς ένα αθλητικό event. Είναι ενέργεια, κύρος και αξέχαστες στιγμές. Εκεί ακριβώς ανήκει και η Juliet & Romeo», δηλώνει η ιδρύτρια της εταιρείας.