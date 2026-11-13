Η MSCOMM, με 20 και πλέον χρόνια παρουσίας σε 10 χώρες, συνεργάζεται με επιχειρήσεις, φορείς και τη δημόσια διοίκηση.

adb: Στη νέα εποχή της επικοινωνίας, ποια χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτουν τα PR agencies και τα στελέχη τους;

Η επικοινωνία εισέρχεται σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εποχές της. Οι εταιρείες και οι θεσμοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ ανθρώπους που καταλαβαίνουν πώς διαμορφώνεται η κοινή γνώμη, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις και κυρίως πώς χτίζεται η εμπιστοσύνη. Αυτό αναβαθμίζει το ρόλο του κλάδου μας.

Τα στελέχη που θα ξεχωρίσουν στο νέο περιβάλλον θα πρέπει να συνδυάζουν τρία βασικά χαρακτηριστικά:

Στρατηγική κρίση , για να ξέρουν τι πρέπει να ειπωθεί, σε ποιον, πότε, και με ποιον στόχο.

, για να ξέρουν τι πρέπει να ειπωθεί, σε ποιον, πότε, και με ποιον στόχο. Κατανόηση των θεσμών και των αγορών : πώς αποφασίζει ένα Υπουργείο, ένα διοικητικό συμβούλιο, μια τοπική κοινωνία.

: πώς αποφασίζει ένα Υπουργείο, ένα διοικητικό συμβούλιο, μια τοπική κοινωνία. Άνεση με τα δεδομένα και την τεχνολογία, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αναζητά την πληροφόρηση και διαμορφώνει άποψη για μια εταιρεία ή έναν οργανισμό.

Για τα agencies η πρόκληση είναι να δημιουργούν περιβάλλοντα όπου οι άνθρωποι εξελίσσονται γρήγορα, αναλαμβάνουν ευθύνη από νωρίς, συμμετέχουν σε απαιτητικά projects και μαθαίνουν μέσα από τη συνεργασία με έμπειρα στελέχη. Σε αυτό επενδύουμε στην MSCOMM. Και αυτό ζητάμε από όσους έρχονται στην ομάδα μας: περιέργεια, κρίση και διάθεση να μάθουν. Γιατί η τεχνολογία εξελίσσεται, αλλά η ποιότητα της σκέψης και η ανθρώπινη κρίση παραμένουν καθοριστικές.

adb: Έχουν αλλάξει οι ανάγκες των brands; Πώς έχει εξελιχθεί η πρότασή σας;

Οι πελάτες αναζητούν έναν στρατηγικό συνεργάτη που θα τους βοηθήσει να συμμετέχουν ουσιαστικά στη δημόσια σφαίρα, στις αγορές του εξωτερικού, και στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούνται. Και τον χρειάζονται δίπλα τους από τη πρώτη στιγμή διαμόρφωσης της στρατηγικής.

Η MSCOMM, με 20 και πλέον χρόνια παρουσίας σε 10 χώρες, συνεργάζεται με επιχειρήσεις, φορείς και τη δημόσια διοίκηση. Τα τελευταία χρόνια η δουλειά μας έχει διευρυνθεί σημαντικά. Γύρω της λειτουργεί ένα οικοσύστημα με τρεις πυλώνες: στρατηγική, καινοτομία, δημιουργία εμπειριών.

Αυτό μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε έργα με διαφορετικές απαιτήσεις και μεγάλη κλίμακα, αξιοποιώντας παράλληλα θεσμικά και διεθνή δίκτυα. Για την ομάδα μας, σημαίνει ότι η καθημερινότητα δεν περιορίζεται σε μία κατηγορία υπηρεσιών. Αυτή η συνδυαστική δυνατότητα είναι ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιούν την MSCOMM.

adb: Ποιες συνεργασίες αποτυπώνουν καλύτερα τον τρόπο που δουλεύετε;

Τέσσερα ενδεικτικά projects αναδεικνύουν τον τρόπο που δουλεύουμε:

«Αφιέρωσε λίγα λεπτά σε εσένα και την υγεία σου» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή): Για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σχεδιάσαμε την ελληνική εκδοχή της πανευρωπαϊκής καμπάνιας #GetScreenedEU. Στόχος ήταν η προτροπή των πολιτών σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Η καμπάνια ξεκίνησε την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, και έφτασε στο κοινό μέσα από τα βαγόνια του Μετρό, έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις και καμπάνιες.

Αφιέρωσε λίγα λεπτά σε εσένα και την υγεία σου» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

One Health: Η Ενιαία Υγεία (One Health) αντιμετωπίζει την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος ως ένα ενιαίο σύστημα. Στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο και έχει ελάχιστη θέση στη δημόσια συζήτηση. Υπό αυτό το πρίσμα, οργανώσαμε έναν επιστημονικό διάλογο που κατέληξε σε κείμενο πολιτικής με 10 κατευθύνσεις για μια εθνική στρατηγική.

One Health

«loveHER | 5 Senses | 365 Days» (Δήμος Ηρακλείου Κρήτης): Για την τουριστική προβολή του Δήμου Ηρακλείου δημιουργήσαμε μια καμπάνια που λειτουργεί ως λογοπαίγνιο αξιοποιώντας τον κωδικό του αεροδρομίου, HER. Το boarding pass έγινε το βασικό δημιουργικό εργαλείο και οι πέντε αισθήσεις ο οδηγός της ιστορίας. Στόχος ήταν να γνωρίσει το κοινό το Ηράκλειο ως προορισμό για όλο τον χρόνο και όλα τα κοινά.

loveHER | 5 Senses | 365 Days» (Δήμος Ηρακλείου Κρήτης)

BEYOND Expo Athens: Μια διεθνής έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας με τρεις σκηνές, εκατοντάδες ομιλητές και ένα κλειστό υπουργικό φόρουμ με διεθνείς αντιπροσωπείες. Το 2027 μπαίνει σε νέα φάση, ως η αγορά εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με εκθέτες από όλη την Ευρώπη και αγοραστές από τις ΗΠΑ, την Ασία και τον Κόλπο.

BEYOND Expo Athens

Τέσσερα διαφορετικά πεδία με κοινό παρονομαστή μια ομάδα που αναλαμβάνει κάθε έργο από τη στρατηγική ως την υλοποίηση.

adb: Ποιος είναι ο ρόλος της AI, δεδομένης της έλλειψης εμπιστοσύνης; Πρέπει να ανησυχεί τον κλάδο;

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για τον κλάδο μας, αρκεί να αξιοποιείται με σαφή στόχο και υπευθυνότητα. Αναλαμβάνει την έρευνα, την ανάλυση δεδομένων, και την προετοιμασία περιεχομένου, και αφήνει περισσότερο χρόνο για στρατηγική, δημιουργικότητα και ανάπτυξη σχέσεων.

Στην MSCOMM χρησιμοποιούμε την ΑΙ με σύνεση - η υπογραφή και η ευθύνη όμως μένουν πάντα στους ανθρώπους μας. Σε ένα περιβάλλον όπου το συνθετικό περιεχόμενο πολλαπλασιάζεται, το κοινό αναζητά τεκμηρίωση, διαφάνεια και συνέπεια.

Αυτό ακριβώς χτίζουν οι καλοί επαγγελματίες της επικοινωνίας. Γι’ αυτό τα επόμενα χρόνια θα είναι γεμάτα δημιουργικές προκλήσεις, τις οποίες και θα χαρούμε να αντιμετωπίσουμε μαζί με τους ανθρώπους -παλιούς και νέους- της ομάδας μας.

CONTACT DETAILS

Όνομα: MSCOMM Integrated Communications Agency

Διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 11, Ταύρος 17778

Τηλέφωνο: 210 7236217

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

URL: mscommgroup.com

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρία-Λουίζα Ζαχαράκη, Creative Strategy Associate

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έκδοση #PR Agencies εδώ.