Με 9 Plastic Free προορισμούς για το 2026 και δυναμική πρεμιέρα από τους εθελοντές της Lidl Ελλάς σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, η πρωτοβουλία ξεπερνά τους 20 τόνους απορριμμάτων από το 2020.

Μετά από μία ακόμη επιτυχημένη ολοκλήρωση του περσινού κύκλου, η Lidl Ελλάς και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για θάλασσες και ακτές χωρίς πλαστικό. Η πρωτοβουλία Plastic Free Greece ξεκινά για 7η συνεχή χρονιά, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μιας Χρήσης» .

Το 2026, η πρωτοβουλία κλιμακώνεται με 9 προορισμούς, καλύπτοντας στρατηγικά σημεία της ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά και δημοφιλή νησιά. Το φετινό ταξίδι περιλαμβάνει τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τα Τρίκαλα και την Πάτρα —όπου η εταιρεία λειτουργεί τα logistics centers της — καθώς και τη Σαντορίνη, την Κέρκυρα, τη Μύκονο, τη Σκιάθο και τη Λέσβο.

Η αρχή με το #teamLidl: 150 κιλά απορριμμάτων σε 4 πόλεις

Η φετινή δράση άνοιξε με τον πιο δυναμικό τρόπο: τη συμμετοχή του #teamLidl. Για 3η συνεχή χρονιά, οι εργαζόμενοι της εταιρείας έγιναν πρεσβευτές της βιωσιμότητας, πραγματοποιώντας καθαρισμούς στις περιοχές όπου χτυπά η «καρδιά» της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας.

Συνολικά 84 Lidlers και 18 mini Lidlers (παιδιά εργαζομένων) ένωσαν τις δυνάμεις τους, συλλέγοντας 150,5 κιλά απορριμμάτων:

Θεσσαλονίκη - Αγία Τριάδα: 42 κιλά (κυρίως μικρά πλαστικά κομμάτια).

Αττική - Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρης Βάρκιζας : 64,5 κιλά (κυρίως μικρά πλαστικά κομμάτια).

Τρίκαλα - Όχθες Ληθαίου Ποταμού : 26 κιλά (κυρίαρχο εύρημα: 1.141 αποτσίγαρα).

Πάτρα - Παραλία Πλαζ ΕΟΤ: 18 κιλά (κυρίαρχο εύρημα: 782 αποτσίγαρα).

Μια σταθερή δέσμευση με ορατά αποτελέσματα

Η πρωτοβουλία Plastic Free Greece δεν είναι μια μεμονωμένη δράση, αλλά μια μακροχρόνια στρατηγική. Από την έναρξη της πρωτοβουλίας τον Ιούνιο του 2020, έχουν συλλεχθεί συνολικά περισσότεροι από 20 τόνοι μέσα από παράκτιους και υποθαλάσσιους καθαρισμούς.

Η Lidl Ελλάς ευχαριστεί θερμά τους Δήμους Θερμαϊκού, Τρικκαίων, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Πατρέων για τη συνεργασία, καθώς και όλο το #teamLidl για τη συμβολή τους. Η προστασία του περιβάλλοντος παραμένει για εμάς κοινό καθήκον και ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές.

Το ταξίδι συνεχίζεται στους επόμενους σταθμούς με στόχο καθαρές ακτές και ζωντανές θάλασσες. Μείνετε συντονισμένοι στα social media της Lidl Ελλάς ώστε να μαθαίνετε πρώτοι τα αποτελέσματα από κάθε προορισμό.