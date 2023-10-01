Δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο καλούπι για κάθε πελάτη. Έχουμε έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης.

adb: Στη νέα εποχή της επικοινωνίας, τι πρέπει να διαθέτει ένα PR agency για να ξεχωρίσει;

Νομίζω ότι το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε σήμερα στην επικοινωνία, είναι να προσπαθούμε να προβλέψουμε το μέλλον κοιτάζοντας μόνο το παρελθόν.

Η αγορά έχει αλλάξει. Τα brands δεν χρειάζονται απαραίτητα περισσότερα agencies που κάνουν λίγο απ’ όλα. Χρειάζονται συνεργάτες που καταλαβαίνουν το business τους, μπορούν να διαβάσουν τη συγκυρία και, κυρίως, μπορούν να μετατρέψουν ένα business challenge σε μια ιδέα που έχει λόγο να υπάρξει.

Στη Yuzu λέμε ότι δεν θέλουμε να είμαστε «άλλο ένα agency». Και αυτό είναι κάτι περισσότερο από positioning. Όταν ένας πελάτης έρχεται με ένα πρόβλημα ή κάτι που θέλει να επικοινωνήσει, δεν ξεκινάμε από το press release. Ξεκινάμε από το γιατί. Ποιο είναι το πραγματικό ζητούμενο; Ποιον θέλουμε να επηρεάσουμε; Γιατί θα έπρεπε να ενδιαφερθεί; Και ποια είναι η ιδέα που μπορεί να κάνει το brand relevant;

Για εμάς, το σύγχρονο PR δεν είναι απλώς earned media. Είναι earned attention. Και αυτή κερδίζεται πολύ πιο δύσκολα.

adb: Έχουν αλλάξει οι ανάγκες των brands; Πώς έχει εξελιχθεί η Yuzu;

Τα brands σήμερα δεν έχουν έλλειψη από εργαλεία επικοινωνίας. Έχουν ανάγκη από καθαρή στρατηγική, φρέσκια σκέψη και ιδέες που συνδέονται πραγματικά με το business τους.

Αυτό ήταν και η αφετηρία της Yuzu. Το Fresh Ideas. Impressive Results. δεν είναι απλώς tagline. Είναι ο τρόπος που επιλέγουμε να δουλεύουμε: να ξεκινάμε από την επιχειρηματική ανάγκη και να βρίσκουμε την επικοινωνιακή ιδέα που μπορεί να δημιουργήσει πραγματικό impact.

Γι’ αυτό και έχουμε επιλέξει συνειδητά να μην είμαστε ένα «one-stop shop». Δεν κάνουμε above-the-line creative και δεν είμαστε social media agency. Εστιάζουμε σε εκείνα στα οποία πιστεύουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματική αξία: στρατηγική επικοινωνία, PR, public affairs, stakeholder engagement και events & experiences.

Θέλουμε να μπορούμε να μιλήσουμε με τον CEO για το business, με το δημοσιογράφο για την είδηση, με το stakeholder για το θέμα που τον αφορά και με το κοινό για την εμπειρία που θα του μείνει.

adb: Ποια projects αποτυπώνουν καλύτερα αυτόν τον τρόπο δουλειάς;

Τα projects που μας χαρακτηρίζουν περισσότερο είναι εκείνα στα οποία η Yuzu λειτουργεί ως partner και όχι απλώς ως supplier.

Η συνεργασία μας με την Box Now είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πρόκειται για ένα brand με έντονο business momentum και ένα story που συνεχώς εξελίσσεται. Η δική μας δουλειά είναι να βρίσκουμε διαρκώς νέες, ουσιαστικές αφορμές ώστε αυτό το story να παραμένει ζωντανό - από corporate και leadership communication μέχρι technology, customer experience, CSR, media relations και activations.

Box Now BTB Event

Αντίστοιχα, στο Εταιρικό Συνέδριο Διαχειριστών Πρατηρίων Shell, η πρόκληση δεν ήταν απλώς να οργανώσουμε ένα event. Ήταν να μετατρέψουμε ένα corporate conference σε εμπειρία για τους ανθρώπους του brand και τους stakeholders του.

Συνέδριο Διαχειριστών Shell Λουτράκι

Imperial Brands Hellas ΔΕΘ 2026

Και στην περίπτωση της Playmobil, η πρόκληση ήταν διαφορετική: να δημιουργήσουμε ξανά relevance γύρω από ένα brand και να το κάνουμε μέρος της σύγχρονης πολιτισμικής συζήτησης, δημιουργώντας ένα trend που δεν έχει ξαναγίνει στα ελληνικά δεδομένα.

Playmobil Social Media Trend

Αυτές οι διαφορετικές δουλειές δείχνουν κάτι σημαντικό: δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο καλούπι για κάθε πελάτη. Έχουμε έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης.

Ξεκινάμε από το business challenge, βρίσκουμε την ιδέα και στη συνέχεια επιλέγουμε τον σωστό τρόπο για να τη φέρουμε στη ζωή.

adb: Και ποιος είναι ο ρόλος της AI στην επικοινωνία;

Η AI είναι ήδη μέρος της επικοινωνίας και θα γίνει ακόμη περισσότερο. Μπορεί να μας βοηθήσει στην έρευνα, στην ανάλυση δεδομένων, στην παραγωγή περιεχομένου και κυρίως στην ταχύτητα με την οποία δουλεύουμε.

Δεν πιστεύω όμως ότι το μεγάλο ερώτημα είναι αν η AI θα αντικαταστήσει τα PR agencies. Το πραγματικό ερώτημα είναι ποια agencies θα ξέρουν να τη χρησιμοποιούν χωρίς να χάσουν αυτό που κάνει το PR πολύτιμο: την ανθρώπινη κρίση, τη σχέση, την ενσυναίσθηση, τη στρατηγική σκέψη και την κατανόηση της κοινωνικής συγκυρίας.

Όσο περισσότερα πράγματα μπορούν να παραχθούν από μηχανές, τόσο μεγαλύτερη αξία θα αποκτούν η αυθεντικότητα, η ανθρώπινη σύνδεση και η ικανότητα να ξεχωρίζεις τι αξίζει πραγματικά να ειπωθεί.

Γιατί τελικά, η επικοινωνία δεν χρειάζεται απλώς περισσότερη τεχνολογία ή περισσότερο περιεχόμενο.

Χρειάζεται ανθρώπους που ξέρουν τι αξίζει να πουν, γιατί πρέπει να το πουν και πώς μπορούν να κάνουν τους άλλους να ενδιαφερθούν.

Και αυτό, τελικά, είναι το στοίχημα της Yuzu.

CONTACT DETAILS

Όνομα: Yuzu Communications

Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 132, Αθήνα 11745

Τηλέφωνο: 210 9230735

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

URL: www.weareyuzu.gr

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μάγδα Πανουργιά, CEO & Partner

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έκδοση #PR Agencies εδώ.