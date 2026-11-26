Ο Άρης Νίκου αναλαμβάνει τη θέση του Υπευθύνου Πωλήσεων Ελλάδος, ενώ η Σοφία Παπαδοπούλου αναλαμβάνει τη θέση της Marketing Coordinator

Στην περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής της παρουσίας στην ελληνική αγορά προχωρά η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, επενδύοντας στη στελέχωση και την αναβάθμιση του Εμπορικού Τμήματος Ελλάδος. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό της εταιρείας, με στόχο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του δικτύου πωλήσεων, την ενίσχυση των δραστηριοτήτων marketing και την περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας της στην εγχώρια αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, δύο νέα στελέχη εντάσσονται στο δυναμικό της εταιρείας, αναλαμβάνοντας κομβικούς ρόλους στην εμπορική της οργάνωση.

Ο Άρης Νίκου αναλαμβάνει τη θέση του Υπευθύνου Πωλήσεων Ελλάδος, με αντικείμενο τον συντονισμό και την ανάπτυξη των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών συνεργασιών της εταιρείας.

Παράλληλα, η Σοφία Παπαδοπούλου αναλαμβάνει τη θέση της Marketing Coordinator, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ενεργειών marketing, στην υποστήριξη της εμπορικής στρατηγικής και στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων της ΜΑΚΒΕΛ.

Η ενδυνάμωση της εμπορικής ομάδας αντανακλά την έμφαση που δίνει η εταιρεία στη συστηματική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, σε μια αγορά με αυξημένες απαιτήσεις και διαρκώς μεταβαλλόμενες καταναλωτικές ανάγκες.

Με την προσθήκη των δύο νέων στελεχών, η ΜΑΚΒΕΛ επιδιώκει να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της εμπορικής της λειτουργίας, να αναπτύξει περαιτέρω τις συνεργασίες της και να υποστηρίξει με ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια την υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων.

Η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί βασικό στοιχείο της αναπτυξιακής φιλοσοφίας της εταιρείας, η οποία συνεχίζει να ενισχύει την οργανωτική της δομή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση και την περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της στην ελληνική αγορά.