Το «παρών» έδωσαν ο νέος Βρετανός Πρέσβης στην Ελλάδα, Stephen Lillie CMG, και ο Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών-Πρόεδρος του Eurogroup

Με ιδιαίτερη επιτυχία στέφθηκε το καθιερωμένο επίσημο δείπνο “Back-to-Business” που διοργάνωσε και φέτος το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (BHCC).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία με Κεντρικό Ομιλητή την Α.Ε. Stephen Lillie CMG, νέο Βρετανό Πρέσβη στην Ελλάδα και Επίτιμο Προσκλεκλημένο τον Κυριάκο Πιερρακάκη, Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και Πρόεδρο του Eurogroup.

Η βραδιά αποτέλεσε μια ξεχωριστή ευκαιρία για το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, τα Μέλη και τους συνεργάτες του να καλωσορίσουν τον Βρετανό Πρέσβη στην Ελλάδα. Μεταξύ των διακεκριμένων καλεσμένων της βραδιάς το παρών έδωσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, μέλη του BHCC, εκπρόσωποι της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και της Ελληνικής Κυβέρνησης, επιχειρηματίες και ανώτατα στελέχη κορυφαίων ελληνικών και βρετανικών εταιρειών, χορηγοί της εκδήλωσης, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και μέσων ενημέρωσης.

Την εκδήλωση άνοιξε με την ομιλία της η Άννα Καλλιάνη, Ελληνίδα Πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου η οποία ανέφερε: «Σε μια περίοδο σημαντικών γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων, η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και τη στρατηγική της αυτονομία, με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί πολύτιμο εταίρο σε αυτή την προσπάθεια. Στο πλαίσιο αυτό, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερο στρατηγικό βάθος, με έμφαση στις επενδύσεις, την καινοτομία, την ασφάλεια, την εκπαίδευση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη χαρά τον νέο Βρετανό Πρέσβη, κ. Stephen Lillie CMG, και προσβλέπουμε στη συνέχιση και περαιτέρω εμβάθυνση της εξαιρετικής συνεργασίας μας με τη Βρετανική Πρεσβεία. Το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με ιστορία άνω των 80 ετών, παραμένει προσηλωμένο στην ενίσχυση του ρόλου του ως ισχυρού και επιδραστικού θεσμικού εταίρου, που διασυνδέει τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις, τη γνώση και τους ανθρώπους των δύο χωρών μας, μετατρέποντας τις κοινές προτεραιότητες σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και απτά αποτελέσματα».

Στην κεντρική ομιλία του, η Α.Ε. Stephen Lillie CMG, επισήμανε: «Ζούμε σε μια εποχή βαθιάς αβεβαιότητας. Σε καιρούς όπως οι σημερινοί, οι συνεργασίες και οι συμμαχίες μας έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, κι εμείς δεν έχουμε το περιθώριο να τις θεωρούμε δεδομένες. Αυτός, άλλωστε, είναι ο λόγος για τον οποίο η Βρετανία και η Ελλάδα πρέπει να ξαναδούν η μια την άλλη με νέα ματιά. Και είναι, επίσης, ο λόγος για τον οποίο ένα βασικό μέρος της δικής μου δουλειάς είναι να διασφαλίσω ότι οι αντιλήψεις για την Ελλάδα στη Βρετανία είναι τόσο σύγχρονες όσο η ίδια η χώρα. Καθώς η Βρετανία οικοδομεί μια στενότερη και πιο πραγματιστική σχέση με την ΕΕ, μια Ελλάδα ισχυρότερη, πιο εξωστρεφής και με μεγαλύτερη επιρροή δημιουργεί ευκαιρίες για βαθύτερη συνεργασία προς την αμοιβαία ασφάλεια και την κοινή μας ευημερία».

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών-Πρόεδρος του Eurogroup και Επίτιμος Προσκεκλημένος, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε: «H στενότερη συνεργασία μεταξύ εταίρων που μοιράζονται κοινές αξίες και συμφέροντα, αποτελεί στρατηγική αναγκαιότητα, με σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν κάθε λόγο να ενισχύσουν τη συνεργασία τους. Χαιρετίζουμε την πρόθεση της Βρετανικής Κυβέρνησης να επιδιώξει στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εμβάθυνση αυτής της σχέσης, μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την ευημερία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ιστορία, το εμπόριο και ο πολιτισμός, μας συνδέουν με αμέτρητους τρόπους. Θα ήταν, το λιγότερο, αντιπαραγωγικό να θεωρήσουμε ότι μια στενή λωρίδα θάλασσας αρκεί για να μας κρατήσει χωριστά».

Οι ομιλίες ολοκληρώθηκαν με την τοποθέτηση του Κέννυ Ευαγγέλου, Βρετανού Προέδρου του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, ο οποίος καλωσόρισε με τη σειρά του τους παρευρισκόμενους και ευχαρίστησε τους χορηγούς της εκδήλωσης. Στον λόγο του, ο Βρετανός Πρόεδρος υπογράμμισε: «Η αξία του Επιμελητηρίου έγκειται στις σχέσεις που συμβάλλει να αναπτυχθούν και στις συνεργασίες που προκύπτουν μέσα από αυτές. Η εκδήλωση “Back-to-Business” φέρνει κοντά παλαιότερα και νέα μέλη, καθώς και προσκεκλημένους, ενισχύοντας αυτές τις σχέσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη μας για τη συνεχή συμμετοχή και υποστήριξή τους, τους χορηγούς μας για την πολύτιμη συνεισφορά τους και όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της αποψινής εκδήλωσης».

Για τη συμβολή τους στην επιτυχία της βραδιάς, οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά τους Annual Platinum Sponsors του Επιμελητηρίου, καθώς και τους Χορηγούς της εκδήλωσης:

ANNUAL PLATINUM SPONSOR MEMBERS 2026: AECOM, LAMDA Development

PLATINUM EVENT SPONSORS: Bernitsas Law, Coca-Cola Tria Epsilon, GSK

GOLD EVENT SPONSORS: CrediaBank, Energean, Inchcape Hellas - Official Distributor of Toyota, Lexus and GAC AION in Greece, METLEN, Vodafone Greece

SILVER EVENT SPONSORS: BANK INFORMATION SYSTEMS SA (TIRESIAS SA), Enciex, OCTANE Management Consultants, RECO Exports, Sardelas Petsa Law Firm, SEISSOGLOU & NICOLAIDIS LAW FIRM

WINES: Domaine Skouras

BHCC SUPPORTERS: ACCOUNTING SOLUTIONS, KLC LAW FIRM, PwC Greece