Η νέα συνεργασία προβλέπει ετήσια έσοδα 50 εκατομμυρίων ευρώ για τη Μίλαν

Η Μίλαν ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μια τεράστια εμπορική συμφωνία με την Adidas, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για δέκα χρόνια, βάζοντας τέλος στη συνεργασία της με την Puma από το καλοκαίρι του 2028.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της ιταλικής «Gazzetta dello Sport», οι «ροσονέρι» βρίσκονται μπροστά σε μια από τις σημαντικότερες εμπορικές συμφωνίες της ιστορίας τους, με την Adidas να επιστρέφει ως τεχνικός χορηγός του συλλόγου από τη σεζόν 2028-29.

Η νέα συνεργασία προβλέπει ετήσια έσοδα 50 εκατομμυρίων ευρώ για τη Μίλαν, με τη συνολική αξία του δεκαετούς συμβολαίου να φτάνει τα 500 εκατομμύρια. Πρόκειται για σημαντική οικονομική αναβάθμιση, καθώς η συμφωνία με την Puma, που ανανεώθηκε το 2022, αποτιμάται από την Gazzetta σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η συμφωνία αναμένεται να ξεπεράσει σε αξία αντίστοιχες συνεργασίες μεγάλων ιταλικών συλλόγων. Η Γιουβέντους έχει υπογράψει δεκαετές συμβόλαιο με την Adidas ύψους 408 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Ίντερ εισπράττει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από τη Nike.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, η Μίλαν θα ανοίξει ένα νέο εμπορικό κεφάλαιο, συνδυάζοντας σημαντικά αυξημένα έσοδα με την επιστροφή ενός ιστορικού συνεργάτη.