Στο πλαίσιο του Growthfund Investor Summit 2026 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 22 Ιουνίου.

Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) υπέγραψαν το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο και η International Congress and Convention Association (ICCA), ο κορυφαίος διεθνής οργανισμός των διεθνών συνεδρίων και των επαγγελματικών διοργανώσεων, στο πλαίσιο του Growthfund Investor Summit 2026 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 22 Ιουνίου.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, και ο CEO της ICCA, Dr. Senthil Gopinath, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας, της επιχειρηματικής κοινότητας και διεθνών φορέων.

Πρόκειται για μία συνεργασία στρατηγικής σημασίας, η οποία ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στο διεθνή συνεδριακό και εκθεσιακό χάρτη. Μεταξύ άλλων, το Μνημόνιο προβλέπει την πρόσβαση σε διεθνή τεχνογνωσία και δικτύωση με τη διεθνή αγορά, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την εκπόνηση συγκριτικών αξιολογήσεων και benchmarking για ελληνικές συνεδριακές υποδομές, καθώς και δράσεις εκπαίδευσης και διεθνούς προβολής.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδέεται άμεσα με στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου και των θυγατρικών του, όπως η ΔΕΘ-Helexpo, η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και η Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγα της Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ), τα οποία μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη του συνεδριακού και εκθεσιακού τουρισμού στη χώρα.

Παράλληλα, η συνεργασία αναμένεται να συμβάλει στην αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών, στην προσέλκυση διεθνών διοργανώσεων και στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας ως προορισμού για συνέδρια, εκθέσεις και επαγγελματικές συναντήσεις.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας έχει διετή διάρκεια και εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με την ICCA αποτυπώνει τη στρατηγική προσέγγιση του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας μέσα από την αξιοποίηση δημόσιων περιουσιακών στοιχείων με αναπτυξιακό πρόσημο. Η ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον διεθνή συνεδριακό και εκθεσιακό χάρτη δεν αφορά μόνο τον τουρισμό, αλλά τη δυνατότητα της χώρας να προσελκύει επενδύσεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και διεθνείς συνεργασίες. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε σημαντικές υποδομές και προορισμοί να αξιοποιήσουν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητές τους, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας».

Ο Chief Executive Officer της ICCA, Dr. Senthil Gopinath, δήλωσε:

«Τα επιστημονικά συνέδρια και η βιομηχανία των συναντήσεων αποτελούν έναν από τους ισχυρότερους, αλλά συχνά υποτιμημένους, μοχλούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η συνεργασία αυτή δεν αφορά μόνο την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή αγορά συνεδρίων και επαγγελματικών συναντήσεων. Αφορά και την ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζει ο κλάδος μας στη διασύνδεση της γνώσης, την προώθηση της καινοτομίας και τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας. Μέσα από τη συνεργασία μας με το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, υποστηρίζουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, στην οποία οι επαγγελματικές διοργανώσεις ευθυγραμμίζονται με τις εθνικές προτεραιότητες, με στόχο οι προορισμοί να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητές τους προς όφελος των τοπικών κοινωνιών».