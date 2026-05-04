Η Ayvens ενισχύει οργανώσεις και κοινότητες, προσφέροντας βιώσιμες λύσεις μετακίνησης μέσω του προγράμματος «Mobility for All»

Η Ayvens ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της μελέτης Social Return on Investment (SROI) για το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας «Mobility for All», επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δράσεών της. Για κάθε €1 που επενδύεται στο πρόγραμμα, δημιουργείται κοινωνική αξία 5,04€ (αναλογία 1:5,04), επιβεβαιώνοντας ότι η πρόσβαση σε βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί προτεραιότητα για όλους, ανεξαρτήτως συνθηκών ή προκλήσεων.

Το «Mobility for All» είναι βασικός πυλώνας της Ayvens για βιώσιμη και συμπεριληπτική κινητικότητα και στοχεύει στην άρση ενός κρίσιμου λειτουργικού εμποδίου για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις: τη μετακίνησή τους, ενισχύοντας την επιχειρησιακή τους ικανότητα να υλοποιούν κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Ayvens έχει υποστηρίξει 7 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε 6 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας συνολικά 9 οχήματα προσαρμοσμένα στις διαφορετικές ανάγκες κάθε κοινωνικής ή περιβαλλοντικής αποστολής. Μεταξύ των οργανώσεων και κοινοτήτων που συμμετέχουν συγκαταλέγονται οι ΚΕΘΕΑ, Δείπνο Αγάπης, Emfasis, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Equal Society, Αρκτούρος και οι κάτοικοι από το νησί της Χάλκης.

Η κοινωνική αξία του προγράμματος αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του 2025 έχουν πραγματοποιηθεί 13 σεμινάρια από το ΚΕΘΕΑ για την υποστήριξη εξαρτημένων και υποεξυπηρετούμενων πληθυσμών σε φυλακές σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, έχουν διατεθεί 1.050 μερίδες φαγητού την εβδομάδα από το Δείπνο Αγάπης, ενώ η Emfasis έχει προσφέρει 500 πακέτα γευμάτων σε άστεγους στην Κρήτη, καθώς και emergency kits σε 150 οικογένειες και στήριξη της τοπικής κοινωνίας για έναν χρόνο μετά τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Παράλληλα, περισσότεροι από 1.000 πρόσφυγες στο νησί της Σάμου έχουν λάβει ιατρική φροντίδα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, 71 περιστατικά προστασίας της άγριας ζωής και διατήρησης των φυσικών οικοτόπων έχουν υποστηριχθεί από τον Αρκτούρο, ενώ έχει υποστηριχθεί η μετακίνηση κατοίκων και ευάλωτων ομάδων στη Χάλκη.

Η μελέτη SROI επιβεβαιώνει ότι η προσβάσιμη και βιώσιμη μετακίνηση μπορεί να προσφέρει κοινωνική αξία, επιτρέποντας στις οργανώσεις να μεγιστοποιούν τον θετικό τους αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον.

Με το πρόγραμμα Mobility for All, η Ayvens αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα, τη συμπερίληψη και τη δημιουργία ουσιαστικής κοινωνικής αξίας, επενδύοντας σε λύσεις κινητικότητας που κάνουν τη διαφορά.