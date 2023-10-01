Πιστεύουμε στη δύναμη της ολοκληρωμένης επικοινωνίας 360°, μέσα από μια ομάδα εξειδικευμένων στελεχών που συνδυάζουν εμπειρία, δημιουργικότητα και γνώση της αγοράς.

adb: Στη νέα εποχή της επικοινωνίας, ποια χαρακτηριστικά, δεξιότητες και δυνατότητες πρέπει να διαθέτουν τα PR Agencies και τα στελέχη του χώρου, ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα και να ξεχωρίζουν σήμερα αλλά και τα επόμενα χρόνια;

Η επικοινωνία σήμερα απαιτεί πολύ περισσότερα από δημιουργικές ιδέες και καλές σχέσεις με τα Μέσα Ενημέρωσης. Απαιτεί στρατηγική σκέψη, ευελιξία, ταχύτητα, εξειδίκευση και κυρίως την ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι τις αλλαγές πριν αυτές να επηρεάσουν ένα brand.

Ο ρόλος των εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων έχει εξελιχθεί σημαντικά. Δεν περιορίζεται πλέον στη δημοσιότητα, αλλά επεκτείνεται στη διαχείριση της εταιρικής φήμης, στο crisis management, στο digital communication, στο influencer marketing και στη δημιουργία περιεχομένου που συνδέεται ουσιαστικά με το κοινό.

Στην PRBizz πιστεύουμε στη δύναμη της ολοκληρωμένης επικοινωνίας 360°, μέσα από μια ομάδα εξειδικευμένων στελεχών που συνδυάζουν εμπειρία, δημιουργικότητα και γνώση της αγοράς.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, παραμένει η ανθρώπινη προσέγγιση. Η τεχνολογία εξελίσσεται, τα εργαλεία αλλάζουν, αλλά η ουσία των Δημοσίων Σχέσεων εξακολουθεί να βρίσκεται στην εμπιστοσύνη και στις σχέσεις που χτίζουμε.

adb: Έχουν αλλάξει οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των brands από έναν PR συνεργάτη; Πώς έχει εξελιχθεί αντίστοιχα η πρόταση της δικής σας εταιρείας και πού εστιάζετε σήμερα;

Οι απαιτήσεις των brands έχουν αλλάξει ριζικά. Οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν πλέον ένα συνεργάτη που απλώς θα εξασφαλίσει δημοσιότητα. Αναζητούν έναν στρατηγικό σύμβουλο, που θα κατανοήσει την ταυτότητά τους, θα προστατεύσει τη φήμη τους και θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξή τους.

Στην PRBizz έχουμε επιλέξει να επενδύουμε στην εξατομικευμένη προσέγγιση. Δεν πιστεύουμε σε έτοιμες συνταγές επικοινωνίας. Κάθε πελάτης έχει τη δική του φιλοσοφία, τις δικές του ανάγκες και το δικό του κοινό.

Αφουγκραζόμαστε σε βάθος τις ανάγκες του, σχεδιάζουμε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο και δημιουργούμε πρωτότυπο, στοχευμένο περιεχόμενο, με συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους.

Από τις παραδοσιακές Δημόσιες Σχέσεις μέχρι τις ψηφιακές καμπάνιες, τα social media, το influencer marketing και τη διοργάνωση εκδηλώσεων, επιδιώκουμε κάθε ενέργεια να αποτελεί μέρος μιας ενιαίας στρατηγικής.

Αυτό που θεωρούμε πραγματικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα να λειτουργούμε ως προέκταση της ομάδας του πελάτη, με προσωπική επαφή, άμεση ανταπόκριση και ουσιαστική συμμετοχή στην επίτευξη των επιχειρηματικών του στόχων.

adb: Ποιες συνεργασίες ή projects θεωρείτε ότι αποτυπώνουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο δουλεύετε και την ιδιαίτερη αξία που επιδιώκετε να προσφέρετε στους πελάτες σας;

Κάθε συνεργασία αποτελεί για εμάς μια ξεχωριστή πρόκληση. Ωστόσο, ένας τομέας που αναδεικνύει ιδιαίτερα την εξειδίκευση και τη δυναμική της PRBizz, είναι το πολιτικό marketing και η στρατηγική πολιτική επικοινωνία.

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου 2023 αναλάβαμε την επικοινωνιακή στρατηγική τριών υποψήφιων δημάρχων, οι οποίοι εξελέγησαν, καταγράφοντας ποσοστό επιτυχίας 100% στις συγκεκριμένες συνεργασίες.

Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που αποτυπώνει τη σημασία της στρατηγικής προετοιμασίας, της κατανόησης των τοπικών κοινωνιών, της σωστής στόχευσης και της συνεπούς επικοινωνιακής παρουσίας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη θέση στο χαρτοφυλάκιό μας έχουν οι μεγάλες διοργανώσεις, οι πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις, καθώς και οι ολοκληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες επιχειρήσεων και φορέων.

Για εμάς, επιτυχία δεν είναι απλώς μια εκδήλωση με μεγάλη προσέλευση ή μια καμπάνια με υψηλή προβολή. Είναι η δυνατότητα να μετατρέπουμε μια ιδέα σε εμπειρία, να δημιουργούμε ουσιαστική σύνδεση με το κοινό και να αφήνουμε ένα θετικό, διαχρονικό αποτύπωμα.

adb: Ολοκληρώνοντας, ποια είναι η άποψή σας για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνητή νοημοσύνη στο χώρο της επικοινωνίας; Θα πρέπει να ανησυχεί τον κλάδο η AI;

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ήδη σημαντικό εργαλείο για τον κλάδο μας. Μπορεί να συμβάλει στην ανάλυση δεδομένων, στην παρακολούθηση τάσεων, στην παραγωγή ιδεών και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της πληροφορίας.

Δεν πιστεύω, ωστόσο, ότι μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη κρίση, την εμπειρία, τη δημιουργικότητα και κυρίως την προσωπική σχέση, που αποτελεί θεμέλιο των Δημοσίων Σχέσεων.

Σε μια εποχή όπου η εμπιστοσύνη απέναντι σε brands και θεσμούς δοκιμάζεται, η αυθεντικότητα και η διαφάνεια αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να μας φοβίζει. Πρέπει να μάθουμε να την αξιοποιούμε υπεύθυνα, χωρίς να χάνουμε αυτό που κάνει την επικοινωνία πραγματικά αποτελεσματική: τον ανθρώπινο παράγοντα.

CONTACT DETAILS

Όνομα: PR BIZZ Public Relations

Διεύθυνση: Παγγαίου 4, Λαδάδικα Θεσσαλονίκης 54625

Τηλέφωνο: 2310 590570

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

URL: www.prbizz.gr

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Νάνσυ Υφαντίδου, επικοινωνιολόγος

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έκδοση #PR Agencies εδώ.