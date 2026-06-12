Η Marion Beyret

Η εταιρεία ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων Ipsos ανακοίνωσε το διορισμό της Μαριόν Μπεϊρέ (Marion Beyret) στη θέση της νέας Chief Communications Officer (επικεφαλής επικοινωνίας). Θα αναφέρεται απευθείας στον Αλεξάντρ Μπουασί, αναπληρωτή CEO της εταιρείας.

Η Μ. Μπεϊρέ διαθέτει πείρα 15 ετών στους τομείς των μέσων ενημέρωσης, της πολιτικής και μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών. Στον νέο της ρόλο θα έχει την ευθύνη της παγκόσμιας στρατηγικής επικοινωνίας της Ipsos, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και της επιρροής της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα. Πριν να εντα χθεί στην Ipsos, είχε αναλάβει τη διεύθυνση επικοινωνίας και δημοσίων υποθέσεων της Stellantis στην Ευρώπη.