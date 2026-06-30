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Ο Πρόεδρος του ΒΙΑΝ, κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος, τόνισε ότι «Η Βιώσιμη Ανάπτυξη εισέρχεται σε μια νέα φάση. Επαναπροσδιορίζεται μέσα από τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικότητας, της ενεργειακής και της οικονομικής ανθεκτικότητας. Αυτή η νέα πραγματικότητα καλείται να υπηρετήσει και το ΒΙΑΝ τη νέα διετία, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις με τεκμηριωμένες θέσεις, πρακτικά εργαλεία και ουσιαστικό διάλογο.»

Η Γενική Διευθύντρια του ΒΙΑΝ, κα. Η Ντιάνα Γεωργακοπούλου δήλωσε: «Η νέα διετία βρίσκει το ΒΙΑΝ με ισχυρές βάσεις, ξεκάθαρη στρατηγική και ακόμα μεγαλύτερη φιλοδοξία. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αποδεικνύουμε την πράξη ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση συμμόρφωσης, αλλά παράγοντα ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας αξίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Μαζί με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις επιχειρήσεις στην πράσινη μετάβαση και ενισχύουν τη θέση τους σε ένα διαρκές μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.»

Απολογισμός διετίας 2024–2026: Αποτελεσματικές παρεμβάσεις, ισχυρή παρουσία

Κατά τη διετία 2024–2026, το ΒΙΑΝ ενίσχυσε τον θεσμικό του ρόλο ως σημείο αναφοράς για τη σύνδεση της βιώσιμης ανάπτυξης με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα:

συμμετείχε ενεργά στις σημαντικότερες δημόσιες διαβουλεύσεις, με σημαντικό ποσοστό των θέσεων του να ενσωματωθεί στο τελικό ρυθμιστικό πλαίσιο,

διεύρυνε τη βάση των μελών του κατά 17%, με την προσθήκη 6 νέων εταιρειών,

ενίσχυσε την παρουσία του στον δημόσιο διάλογο, συμμετέχοντας σε συνέδρια, ενημερωτικές εκδηλώσεις και αρθρογραφία,

ανέπτυξε νέες στρατηγικές συνεργασίες, μεταξύ των δύο και το Μνημόνιο Συνεργασίας με την ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο του έργου Attica Water Lab – μιας πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης ανακτημένου νερού στην Αττική και στη διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε και η ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα του ΒΙΑΝ, η οποία αποτυπώνει τη μεγαλύτερη σαφήνεια του θεσμικού του ρόλου και τη στρατηγική σύνδεση της βιώσιμης ανάπτυξης με την ανταγωνιστικότητα.