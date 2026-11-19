Το μεγάλο δώρο της Λαχειοφόρου είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Chery Tiggo 4, ενώ η λίστα περιλαμβάνει ακόμη 115 υπέροχα δώρα.

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«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σας προσκαλεί και φέτος να συμμετάσχετε στη Λαχειοφόρο Αγορά που διοργανώνει. Όλα τα έσοδα από την πώληση των λαχνών θα διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία υποστηρίζει ο Οργανισμός μέσω του Κέντρου Υπηρεσιών Υγείας. Η Λαχειοφόρος Αγορά θα διαρκέσει από τις 20 Οκτωβρίου 2026 έως τις 26 Ιανουαρίου 2027, στις 12:00 το μεσημέρι.

Η τιμή κάθε λαχνού είναι 2€.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τους λαχνούς σας:

Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας gr, με online αγορά και πληρωμή με κάρτα σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον.

Από όλους τους χώρους του Οργανισμού σε όλη την Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Λαχειοφόρο Αγορά και τα σημεία διάθεσης των φυσικών λαχνών, μπορείτε να καλείτε στο 11040 (αστική χρέωση). Προμηθευτείτε τους λαχνούς σας και χαρίστε τους στην οικογένεια, στους αγαπημένους σας ή ακόμη και στους συνεργάτες σας, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο πολλά Χαμόγελα.

Το μεγάλο δώρο της Λαχειοφόρου είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Chery Tiggo 4, ενώ η λίστα περιλαμβάνει ακόμη 115 υπέροχα δώρα! Αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία all inclusive, προϊόντα τεχνολογίας, πετρέλαιο θέρμανσης, έπιπλα, κοσμήματα και πολλά ακόμη δώρα περιμένουν τους τυχερούς νικητές.

Δείτε όλα τα δώρα εδώ: https://giatoxamogelo.gr/dora-2026/

Όλα τα δώρα αποτελούν ευγενική προσφορά εταιρειών.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2027, στις 13:00, παρουσία εξουσιοδοτημένης συμβολαιογράφου και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του Οργανισμού στο YouTube: https://www.youtube.com/@xamogelo-paidiou.

Για κάθε δώρο θα αναδειχθεί ένας νικητής και δύο επιλαχόντες.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα αναρτηθούν την ίδια ημέρα στις ιστοσελίδες giatoxamogelo.gr και hamogelo.gr.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα, ανταποκρινόμενο στις πολύπλευρες ανάγκες τους, χάρη στη δική σας πολύτιμη υποστήριξη.