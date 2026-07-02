Μετά από spec

Την attp επέλεξε η Endless EC, μία ελληνική βιομηχανία με περισσότερα από 40 χρόνια παρουσίας στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαρτιού, απορρυπαντικών και καλλυντικών, για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Εταιρικής Επικοινωνίας (Corporate Communications).

Μεταξύ άλλων, η attp θα επιμεληθεί την Corporate Στρατηγική και Αρχιτεκτονική της Επικοινωνίας, την Στρατηγική της Εταιρικής Ταυτότητας, την Οπτική Εταιρική Ταυτότητα & την Εταιρική Εφαρμογή, το EVP & Employer’s Branding, τον επανασχεδιασμό της εταιρικής ιστοσελίδας, τη Στρατηγική & τη διαχείριση του LinkedIn. Η ανάθεση έγινε μετά από διαδικασία spec.