Κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης ήταν ότι η ουσιαστική γνώση της σημερινής πραγματικότητας κάθε οργανισμού αποτελεί την απαραίτητη αφετηρία για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Πρόσφατα, η HR Partners υποδέχθηκε επιχειρηματίες, CEOs, διευθυντικά στελέχη και επαγγελματίες HR, στην εκδήλωση «Το HR του Αύριο Σήμερα: Τάσεις, προκλήσεις και αποφάσεις για το Ανθρώπινο Δυναμικό». Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς λόγω της τεχνολογίας, της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών μοντέλων και των νέων προσδοκιών των εργαζομένων, η συνάντηση ανέδειξε την ανάγκη μετάβασης του HR από τον παραδοσιακό λειτουργικό ρόλο διεκπεραίωσης και συμμόρφωσης σε στρατηγικό πυλώνα ευελιξίας, ανθεκτικότητας και επιχειρηματικού αντικτύπου.

Την εκδήλωση άνοιξε η Δήμητρα Ζερβάκη, Head of Training & Development της HR Partners, παρουσιάζοντας τα βασικά ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας «HR Annual Report 2026: Ο Στρατηγικός Ρόλος του HR στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Αύριο», για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε τρία κρίσιμα πεδία: την εύρεση, αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού, την ένταξη και προσαρμογή νεοεισερχομένων και την οργάνωση, διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

Στη συνέχεια, η Σίλια Χριστοφιλοπούλου, CEO της HR Partners, παρουσίασε το δωρεάν εργαλείο της εταιρείας «Αυτοαξιολόγηση Επιχειρησιακής Αποτελεσματικότητας στο HR». Οι συμμετέχοντες βαθμολόγησαν την επιχείρησή τους σε πέντε βασικά πεδία του HRM και έλαβαν άμεσα ανάλυση και συστάσεις. Μέσα από δύο παραδείγματα φάνηκε ότι ακόμη και όπου η εικόνα είναι θετική χρειάζεται συνεχής βελτίωση, ενώ οι αδυναμίες πρέπει να ιεραρχούνται και να αντιμετωπίζονται στοχευμένα.

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με το πάνελ συζήτησης «Ο στρατηγικός ρόλος του HR στις σύγχρονες επιχειρήσεις», υπό τον συντονισμό της Σίλιας Χριστοφιλοπούλου.

Ο Σάκης Ράπτης, Διευθύνων Σύμβουλος του Χρυσού Οδηγού, αναλύοντας τον μετασχηματισμό της εταιρείας από παραδοσιακό έντυπο σε σύγχρονο digital agency, ανέδειξε από τη σκοπιά του CEO ότι πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχειρηματική στροφή βρίσκονται πρώτα οι άνθρωποι και μετά τα συστήματα και πώς το HR στηρίζει έμπρακτα την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων.

Η Χριστίνα Αθανασούλη, HR Director της ΕΡΤ, μοιράστηκε την εμπειρία της από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού, εστιάζοντας στη διαχείριση των αντιστάσεων σε ένα πολυπληθές περιβάλλον, στην ανασυγκρότηση της Διεύθυνσης HR και στη μετατροπή των εργαζομένων σε συμμάχους της αλλαγής.

Ο Στάθης Γραμμένος, Δικηγόρος, Εργατολόγος και Καθηγητής Εργατικού Δικαίου στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΑ, εστίασε στις αλλαγές που φέρνει το νέο πλαίσιο για τη μισθολογική διαφάνεια και την ισότητα αμοιβών (Pay Transparency) και στις ενέργειες που απαιτούνται όχι μόνο για συμμόρφωση, αλλά και για πιο δίκαιη και αποτελεσματική διοίκηση.

Τέλος, η Ελευθερία Θεσσαλονικεύς, HR Director Ελλάδας και Κύπρου της HOWDEN Hellas, με εμπειρία ως στρατηγική συνεργάτιδα στην ενοποίηση εταιρειών μετά από συγχωνεύσεις και εξαγορές, εξήγησε τι συμβαίνει με την εταιρική κουλτούρα όταν ενώνονται δύο οργανισμοί και αν μπορεί να προκύψει μια νέα, που αξιοποιεί τα καλύτερα στοιχεία και των δύο, δίνοντας και τη δική της συμβουλή σε CEOs που ξεκινούν ένα τέτοιο εγχείρημα.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με δεξίωση, όπου οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να γνωριστούν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν απόψεις.

Κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης ήταν ότι η ουσιαστική γνώση της σημερινής πραγματικότητας κάθε οργανισμού αποτελεί την απαραίτητη αφετηρία για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Σε αυτό το ταξίδι, η τεχνολογία μπορεί να ορίζει την ταχύτητα των εξελίξεων, αλλά η μελλοντοστραφής στρατηγική σκέψη και η φροντίδα για τους ανθρώπους καθορίζουν τον τελικό προορισμό.