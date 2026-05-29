Ο Steve Heywood

Η εταιρεία Philips ανακοίνωσε το διορισμό του Steve Heywood στη θέση του senior vice president και global head of communications. Ο Heywood είχε ενταχθεί στην εταιρεία πριν από δύο χρόνια ως αντιπρόεδρος και επικεφαλής εξωτερικών σχέσεων, ενώ πρόσφατα είχε αναλάβει προσωρινά και τη συνολική διεύθυνση της λειτουργίας επικοινωνίας. Στον νέο του ρόλο θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της φήμης της Philips απέναντι σε επενδυτές, ρυθμιστικές αρχές, συνεργάτες, εργαζομένους και το ευρύ κοινό. Η θέση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Philips συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και στις τεχνολογίες υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε ανάρτησή του στο LinkedIn, ο Heywood ανέφερε ότι η επικοινωνία συνδέει τη στρατηγική, την καινοτομία και τον αντίκτυπο μιας εταιρείας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη. Τόνισε επίσης ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει ριζικά τον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης περιεχομένου. Η Lian Vergeer-Langens θα συνεχίσει να ηγείται του τομέα brand της Philips, συνεργαζόμενη στενά με τον Heywood. Πριν να ενταχθεί στη Philips, ο Heywood εργάστηκε για σχεδόν δέκα χρόνια στην Edelman, ενώ είχε επίσης θέσεις σε eBay, Weber Shandwick και McDonald’s.