Με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην Ουάσινγκτον.

Η Netflix προσέλαβε την Caitlin Conant, στέλεχος της Disney, ως επικεφαλής επικοινωνίας πολιτικής και εξωτερικών υποθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Conant θα αναφέρεται στην Kelly Pakula, η οποία ηγείται της εταιρικής επικοινωνίας της Netflix, και θα έχει ως αποστολή την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην Ουάσινγκτον.

Συγκεκριμένα, θα αναπτύξει σχέσεις με τα media, φορείς δημόσιας πολιτικής και άλλους σημαντικούς παράγοντες του πολιτικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα χαράσσει τη στρατηγική δημοσίων υποθέσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο και θα επιβλέπει την ομάδα εξωτερικών υποθέσεων της εταιρείας.

Πριν από τη Netflix, η Conant εργάστηκε για τέσσερα χρόνια στην Disney ως αντιπρόεδρος επικοινωνίας πολιτικής και δημοσίων υποθέσεων. Νωρίτερα είχε διατελέσει πολιτική διευθύντρια στο CBS News. Η πρόσληψη εντάσσεται στη στρατηγική της Netflix να ενισχύσει την παρουσία της στην Ουάσιγκτον, καθώς ο κλάδος του streaming βρίσκεται υπό αυξανόμενο ρυθμιστικό έλεγχο. Η Conant θα παραμείνει στην Disney έως τις 19 Ιουνίου και στη συνέχεια θα ενταχθεί στη Netflix. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει προχωρήσει και σε άλλες σημαντικές προσλήψεις στον τομέα της επικοινωνίας και των δημοσίων υποθέσεων, ενισχύοντας τη διοικητική της ομάδα σε παγκόσμιο επίπεδο.