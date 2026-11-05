Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 23 Οκτωβρίου 2026 και αποτελείται από επτά μέλη.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η NEXT COM Α.Ε., σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ής Οκτωβρίου 2026, η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 4 Νοεμβρίου 2026.

Ειδικότερα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 23 Οκτωβρίου 2026 και αποτελείται από επτά μέλη. Πρόεδρος, με μη εκτελεστική ιδιότητα, αναλαμβάνει η Αργυρώ Παππά, ενώ Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος ορίζεται η Πηνελόπη Ντάσκαρη. Καθήκοντα διευθύνοντος εκτελεστικού μέλους αναλαμβάνει ο Αναστάσιος Κιτσαράς, ενώ ως εκτελεστικό μέλος συμμετέχει και ο Νικόλαος Θώμος.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ο Αθανάσιος Δόσης, η Αφροδίτη Μπενέκη και ο Παντελής Λάμπρου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιπροέδρου, καθήκοντα αναπληρωτή της αναλαμβάνει ο Νικόλαος Θώμος. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 20 Οκτωβρίου 2032.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε το πλαίσιο εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητές του ανατίθενται διαζευκτικά και αυτοτελώς στον διευθύνοντα σύμβουλο Αναστάσιο Κιτσαρά και στο εκτελεστικό μέλος Νικόλαο Θώμο, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία μεμονωμένα, ο καθένας με μόνη την υπογραφή του, φυσική ή ψηφιακή.

Η εξουσιοδότηση καλύπτει το σύνολο των σχέσεων και συναλλαγών της εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται από τον νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά για τη συμμετοχή της NEXT COM σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιωτικών νομικών προσώπων, καθένας από τους Αναστάσιο Κιτσαρά και Νικόλαο Θώμο μπορεί αυτοτελώς να υπογράφει και να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις, δικαιολογητικά, προσφορές, συμβάσεις και κάθε σχετικό έγγραφο, καθώς και να εξουσιοδοτεί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εργαζομένους για την εκπροσώπηση της εταιρείας στις σχετικές διαδικασίες.

Επιπλέον, ειδικές αρμοδιότητες εκπροσώπησης ανατίθενται στην Αντιπρόεδρο και εκτελεστικό μέλος Πηνελόπη Ντάσκαρη, η οποία θα μπορεί να δεσμεύει και να εκπροσωπεί αυτοτελώς την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της, χωρίς να απαιτείται συνυπογραφή από τον Αναστάσιο Κιτσαρά ή τον Νικόλαο Θώμο.

Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν, σε σχέση με τις τράπεζες, την υποβολή αιτημάτων, την έγκριση, παραλαβή και επιστροφή εγγυητικών επιστολών και επιστολών πιστοληπτικής ικανότητας. Παράλληλα, εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την εταιρεία στις συναλλαγές της με παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως ηλεκτρικής ενέργειας, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ύδρευσης, φυσικού αερίου και διαδικτύου.