Με το πρόγραμμα «Παρέα με Εικόνες», το Νοσοκομείο Μεταξά συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις και πρωτοβουλίες που μετατρέπουν τη νοσηλεία σε μία πιο ανθρώπινη εμπειρία, αποδεικνύοντας πως η φροντίδα δεν περιορίζεται μόνο στην ιατρική πράξη, αλλά επεκτείνεται και στην ψυχολογία, την αξιοπρέπεια, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διαρκή βελτίωση της καθημερινότητας των ογκολογικών ασθενών.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά, κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος, δήλωσε: «Στο Νοσοκομείο Μεταξά πιστεύουμε ότι η ασθένεια του καρκίνου δεν αντιμετωπίζεται μόνο με φάρμακα και σύγχρονες θεραπείες, αλλά και με αξιοπρέπεια, ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη και ανθρώπινες στιγμές. Μέσα από το πρόγραμμα “Παρέα με Εικόνες”, θέλουμε οι ασθενείς μας να νιώθουν ότι ο χρόνος της θεραπείας γίνεται λίγο πιο εύκολος, λίγο πιο ευχάριστος και λιγότερο μοναχικός. Ευχαριστούμε θερμά τις εταιρείες Nova και Nova ICT για αυτή τη σημαντική προσφορά κοινωνικής ευθύνης, που αποδεικνύει έμπρακτα πως η τεχνολογία μπορεί να γίνει εργαλείο φροντίδας και ανθρωπιάς. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε ένα νοσοκομείο πιο σύγχρονο, πιο ανθρώπινο και πιο ανοιχτό σε καινοτόμες δράσεις, που βελτιώνουν ουσιαστικά την εμπειρία των ασθενών.»