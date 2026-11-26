Η νέα συμφωνία αποτελεί το επόμενο βήμα μιας σταθερής συνεργασίας που ξεκίνησε το 2023, ενισχύοντας περαιτέρω την πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Novibet διευρύνει την χορηγική της συνεργασία με την ΠΑΕ ΑΡΗΣ, αναλαμβάνοντας την ονοματοδοσία της ιστορικής έδρας του συλλόγου, η οποία θα φέρει την ονομασία «Novibet Stadium Κλεάνθης Βικελίδης» έως το 2030.

Η νέα συμφωνία αποτελεί το επόμενο βήμα μιας σταθερής συνεργασίας που ξεκίνησε το 2023, ενισχύοντας περαιτέρω την πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Μέσα από τη συμφωνία αυτή, η Novibet συνδέει το όνομά της με ένα γήπεδο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία, την ταυτότητα και τις σημαντικότερες στιγμές του ΑΡΗ.

Ένα γήπεδο που έχει φιλοξενήσει γενιές φιλάθλων και παραμένει ζωντανό σημείο αναφοράς για τον σύλλογο και την πόλη της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι στη νέα ονομασία διατηρείται το όνομα του αείμνηστου Κλεάνθη Βικελίδη, σε μία κίνηση προς τιμήν της ιστορίας του συλλόγου και του εμβληματικού ποδοσφαιριστή.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Novibet συστήνει στο φίλαθλο κοινό της Θεσσαλονίκης και την «Κερκίδα Giant Heart», προσφέροντας σε περισσότερους φίλους της ομάδας την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τον παλμό του γηπέδου.

Σε κάθε εντός έδρας αγώνα του ΑΡΗ, 30 θέσεις θα διατίθενται σε ανθρώπους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μέσω συνεργασιών με ΜΚΟ, οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς, προάγοντας έτσι την ισότιμη πρόσβαση στον αθλητισμό. Η πρωτοβουλία αναμένεται να ξεκινήσει στις 29 Νοεμβρίου, στον αγώνα του ΑΡΗ απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Νίκος Παπαδόγλου, Group General Manager της Novibet, δήλωσε σχετικά: «Από το 2023, χτίζουμε με τον ΑΡΗ μία σχέση εμπιστοσύνης, την οποία ενισχύουμε σταθερά με νέες πρωτοβουλίες οι οποίες ξεπερνούν τα στενά όρια του αγωνιστικού χώρου. Η μετονομασία της έδρας του σε «Novibet Stadium Κλεάνθης Βικελίδης» έως το 2030 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την πορεία.

Γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό το γήπεδο για τον σύλλογο και τους φιλάθλους του και προχωράμε σε αυτό το νέο βήμα με σεβασμό στην ιστορία και την ταυτότητά του. Μάλιστα, με την “Κερκίδα Giant Heart”, θέλουμε να διευρύνουμε τον αντίκτυπό μας, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες τόσο στους ανθρώπους του αθλητισμού, όσο και στην τοπική κοινωνία».

Η Ειρήνη Καρυπίδη, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, δήλωσε: «Η συμφωνία με τη Novibet έως το 2030 για το “Novibet Stadium Κλεάνθης Βικελίδης” σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης και προοπτικής για τον σύλλογό μας.

Πρόκειται για μια στρατηγική σύμπραξη που θωρακίζει αγωνιστικά την ομάδα, στηρίζει έμπρακτα το ποδόσφαιρο και ανοίγει νέους ορίζοντες για τους φιλάθλους μας, τιμώντας απόλυτα την ιστορία και την ταυτότητα του ΑΡΗ. Ξεχωριστή αξία για εμάς έχει η δημιουργία της “Κερκίδας Giant Heart”, που φέρνει ακόμα περισσότερους ανθρώπους στον παλμό του γηπέδου μας και αποδεικνύει ότι η έδρα του ΑΡΗ είναι μια ανοιχτή αγκαλιά για ολόκληρη την κοινωνία».

Με ορίζοντα το 2030, η Novibet και ο ΑΡΗΣ συνεχίζουν μια κοινή πορεία που συνδέει τις φιλοδοξίες του συλλόγου με τη δύναμη του αθλητισμού να δημιουργεί ευκαιρίες και να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. To «Novibet Stadium Κλεάνθης Βικελίδης» γίνεται σημείο αναφοράς αυτής της προσπάθειας, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.