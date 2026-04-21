Σε ρόλο Communications Director

Στον ρόλο του Communications Director στο Υπερταμείο (Growthfund) αναλαμβάνει ο Δημήτρης Αγραφιώτης, ενισχύοντας την ομάδα επικοινωνίας του εθνικού επενδυτικού φορέα σε μια περίοδο όπου η στρατηγική αφήγηση και η διαφάνεια βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ο κ. Αγραφιώτης προέρχεται από την Coca-Cola HBC, όπου από το καλοκαίρι του 2022 και μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του Public and Regulatory Affairs Manager, με ευθύνη για τη διαχείριση θεμάτων εταιρικών σχέσεων και ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Η μετάβασή του στο Growthfund σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο σε μια καριέρα άνω των 20 ετών στον χώρο της Επικοινωνίας και των Εταιρικών Σχέσεων.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει αναλάβει ρόλους αυξανόμενης ευθύνης σε μεγάλους οργανισμούς και πολυεθνικές εταιρείες, όπως η Toyota Ελλάς, η Vodafone – τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό – η Mondelēz International και η Kosmocar, αποκτώντας πολυεπίπεδη εμπειρία στη διαχείριση εταιρικής φήμης, stakeholder engagement και στρατηγικής επικοινωνίας.

Σε ανάρτησή του στο LinkedIn, ο ίδιος ανέφερε ότι είναι τιμή του που αναλαμβάνει τη θέση του Communications Director στο Growthfund, τονίζοντας τον κομβικό ρόλο του οργανισμού στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Όπως σημείωσε, η αποστολή του Υπερταμείου να ενισχύει την αξία της δημόσιας περιουσίας και να επανεπενδύει στην οικονομία συνιστά μια ισχυρή αφήγηση ανθεκτικότητας, εκσυγχρονισμού και μακροπρόθεσμου οράματος.

Ο ίδιος υπογράμμισε επίσης τη σημασία της διαφάνειας και του στρατηγικού storytelling στη σύγχρονη εποχή, εκφράζοντας την πρόθεσή του να αναδείξει τον αντίκτυπο του οργανισμού στην οικονομία και την κοινωνία. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους συνεργάτες και μέντορές του για τη στήριξη στην επαγγελματική του διαδρομή και δήλωσε ότι προσβλέπει στη συνεργασία με την ομάδα του Growthfund για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και την ανάδειξη της προοπτικής βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.

Ο Δημήτρης Αγραφιώτης είναι απόφοιτος Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου και διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές στο Marketing και την Επικοινωνία, καθώς και στη Διεθνή Πολιτική, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το University of Wales, Aberystwyth.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο που το Growthfund επιχειρεί να ενισχύσει την εξωστρέφεια και τη δημόσια εικόνα του, αναδεικνύοντας τον ρόλο του ως βασικού μοχλού ανάπτυξης και επενδύσεων για την ελληνική οικονομία.