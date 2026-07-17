Οχήματα των BYD και DENZA θα υποστηρίζουν τις καθημερινές μετακινήσεις και λειτουργίες της Paris Saint-Germain.

Η BYD, κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας παγκοσμίως, και η Paris Saint-Germain, ποδοσφαιρικός σύλλογος, ανακοίνωσαν τη σύναψη νέας παγκόσμιας συνεργασίας με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2029. Στο πλαίσιο της τριετούς συμφωνίας, η BYD γίνεται ο Επίσημος Automotive Partner της Paris Saint-Germain.

Η συνεργασία ενώνει δύο παγκόσμια brands που μοιράζονται το ίδιο όραμα για την καινοτομία, την αριστεία και τη διεθνή ανάπτυξη. Τόσο η Paris Saint-Germain όσο και η BYD έχουν εξελίξει τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται, αμφισβητώντας διαρκώς τα καθιερωμένα, υιοθετώντας την καινοτομία και δημιουργώντας ουσιαστικούς δεσμούς με εκατομμύρια φιλάθλους και πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών αγωνιστικών περιόδων, η συνεργασία θα υλοποιηθεί μέσα από διεθνείς καμπάνιες, αποκλειστικές εμφανίσεις με τις ανδρικές και γυναικείες ομάδες της Paris Saint-Germain, διαδραστικές εμπειρίες για τους φιλάθλους και μοναδικές δράσεις για τους υποστηρικτές της ομάδας σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, η BYD θα έχει έντονη παρουσία στο στάδιο Parc des Princes, ενώ οχήματα των BYD και DENZA, της premium μάρκας αυτοκινήτων του Ομίλου, θα υποστηρίζουν τις καθημερινές μετακινήσεις και λειτουργίες της Paris Saint-Germain.

Ενώνοντας έναν από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους στον κόσμο με τον παγκόσμιο ηγέτη στα οχήματα νέας ενέργειας, η Paris Saint-Germain και η BYD φιλοδοξούν να εμπνεύσουν φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, θέτοντας παράλληλα νέα πρότυπα καινοτομίας, επιδόσεων και αριστείας.

Η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την Paris Saint-Germain, έναν σύλλογο που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο σύμβολο αριστείας, οράματος και καινοτομίας. Στη BYD μοιραζόμαστε την ίδια αποφασιστικότητα να αμφισβητούμε τα καθιερωμένα, να εμπνέουμε την πρόοδο και να συνδέουμε τους ανθρώπους μέσα από την καινοτομία. Αυτή η συνεργασία ενώνει δύο παγκοσμίως αναγνωρισμένα brands που μοιράζονται ένα κοινό όραμα για το μέλλον και το πάθος να δημιουργούν μοναδικές εμπειρίες. Ανυπομονούμε να έρθουμε ακόμη πιο κοντά με εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, προωθώντας παράλληλα ένα πιο καινοτόμο και βιώσιμο μέλλον.»

Ο Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer της Paris Saint-Germain, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που καλωσορίζουμε την BYD στην οικογένεια της Paris Saint-Germain. Ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και πιο καινοτόμες εταιρείες παγκοσμίως, η BYD αποτελεί έναν πολύτιμο συνεργάτη για τον Σύλλογο. Η συνεργασία των δύο brands δημιουργεί συναρπαστικές ευκαιρίες για να προσεγγίσουμε τους φιλάθλους μέσα από τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και μοναδικές εμπειρίες σε όλο τον κόσμο.»