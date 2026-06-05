Με ασφάλεια, αξιοπιστία και συνέπεια, προχωράμε στη δημιουργία ενός σιδηροδρόμου αντάξιου των αναγκών της χώρας”, υπογραμμίζει, σε ανάρτησή του, ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός

Τη νέα της εταιρική ταυτότητα αποκάλυψε νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ (ΟΣΕ ΑΕ).

Όπως δήλωσε ο κ. Χρήστος Παληός, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας «Σήμερα παρουσιάζουμε τη νέα εικόνα της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος. Μια νέα εταιρική ταυτότητα δεν είναι απλώς μια αλλαγή στην εμφάνιση. Είναι ένας τρόπος να αποτυπώσουμε την αλλαγή που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη: έναν ενιαίο οργανισμό, με κοινή ευθύνη για τη λειτουργία, τη συντήρηση, την αναβάθμιση και την ανάπτυξη του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Η εμπιστοσύνη στον σιδηρόδρομο δεν χτίζεται από ένα σήμα. Χτίζεται καθημερινά από τους ανθρώπους του: σε κάθε βάρδια, κάθε έλεγχο, κάθε έργο, κάθε απόφαση. Με ασφάλεια, αξιοπιστία και συνέπεια, προχωράμε στη δημιουργία ενός σιδηροδρόμου αντάξιου των αναγκών της χώρας».