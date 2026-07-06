Παρά το μέγεθος των ζημιών, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, ενώ η εταιρεία ενεργοποίησε άμεσα το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας

Η OK Anytime Markets ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της 4ης Ιουλίου στην περιοχή του Ωραιοκάστρου επεκτάθηκε στις κεντρικές αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, προκαλώντας την καταστροφή τους. Παρά το μέγεθος των ζημιών, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, ενώ η εταιρεία ενεργοποίησε άμεσα το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη τροφοδοσία του δικτύου μέσω της κεντρικής αποθήκης της στην Αθήνα. Η εταιρεία ευχαρίστησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την άμεση επέμβασή της, καθώς και τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και τους εργαζομένους της για τη στήριξη και την αλληλεγγύη τους σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η εταιρεία μας ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό, τους συνεργάτες και τους εργαζομένους της ότι, το βράδυ της 4ης Ιουλίου 2026, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου, η οποία επεκτάθηκε στις κεντρικές εγκαταστάσεις αποθήκης του δικτύου, προκαλώντας την ολοσχερή καταστροφή τους.

Ευτυχώς, από το συμβάν δεν προέκυψε κανένας τραυματισμός, καθώς προτεραιότητά μας υπήρξε και παραμένει η ασφάλεια των ανθρώπων.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το σύνολο των στελεχών της, των οποίων οι υπεράνθρωπες προσπάθειες, υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, απέτρεψαν την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς και, πάνω απ' όλα, διαφύλαξαν την ανθρώπινη ζωή. Η άμεση και συντονισμένη τους παρέμβαση αναδεικνύει έμπρακτα το ανεκτίμητο έργο που επιτελούν.

Ευχαριστούμε επίσης θερμά τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και τους ανθρώπους του δικτύου μας για τη συμπαράσταση και τη στήριξη που επέδειξαν από την πρώτη στιγμή. Η αλληλεγγύη αυτή αποτελεί για εμάς τη μεγαλύτερη δύναμη σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή.

Η εταιρεία, ανταποκρινόμενη με ταχύτητα και υπευθυνότητα, έχει ήδη ενεργοποιήσει το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειάς της. Από το πρωί της σημερινής ημέρας, η τροφοδοσία του συνόλου του δικτύου έχει διασφαλιστεί μέσω της κεντρικής αποθήκης της Αθήνας, ώστε η λειτουργία των καταστημάτων και η εξυπηρέτηση των καταναλωτών να συνεχιστούν απρόσκοπτα. Εκτιμούμε ότι εντός των επόμενων ημερών όλες οι διαδικασίες παραλαβών και διανομής θα έχουν πλήρως ομαλοποιηθεί.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους καταναλωτές, τους συνεργάτες και τους εργαζομένους μας, δεσμευόμαστε ότι θα προχωρήσουμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση των εγκαταστάσεων και την επιστροφή στην κανονικότητα.