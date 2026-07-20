Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ., το Προεδρείο του ΣΟΚΕΕ επιβεβαίωσε ότι ο σύνδεσμος πρόκειται να πραγματοποιήσει μια μελέτη από κοινού με τον HAPCO με στόχο την αποτύπωση του οικονομικού αντίκτυπου του κλάδου MICE συνολικά στην ελληνική οικονομία.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 5ης Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Οργανωτών & Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος (ΣΟΚΕΕ) την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 στο Athens Metropolitan Expo στα Σπάτα Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ., το Προεδρείο του ΣΟΚΕΕ επιβεβαίωσε ότι ο σύνδεσμος πρόκειται να πραγματοποιήσει μια μελέτη από κοινού με τον HAPCO με στόχο την αποτύπωση του οικονομικού αντίκτυπου του κλάδου MICE συνολικά στην ελληνική οικονομία. Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο MoU που υπογράφηκε μεταξύ των δυο οργανισμών νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Παράλληλα, ο ΣΟΚΕΕ συνεχίζει να δίνει έμφαση σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που έχουν στόχο να γνωρίσουν τον εκθεσιακό κλάδο στη νέα γενιά αλλά και να δημιουργήσουν καταρτισμένα νέα στελέχη που θα εξελίξουν περαιτέρω τον κλάδο στο μέλλον. Για τον σκοπό αυτό, ο ΣΟΚΕΕ θα επιδιώξει συνεργασία και με ελληνικά πανεπιστήμια.

Στη Γενική Συνέλευση, όπου συμμετείχε η πλειοψηφία των μελών του ΣΟΚΕΕ, παρουσιάστηκαν επίσης τα πεπραγμένα του συνδέσμου καθώς και ο οικονομικός απολογισμός της προηγούμενης χρονιάς, τα οποία εγκρίθηκαν από τα παρευρισκόμενα μέλη.

Ανάμεσα στις πολλές δράσεις του Συνδέσμου τη χρονιά που πέρασε ξεχώρισαν:

Η ολοκλήρωση και παρουσίαση της έρευνας ALCO που κατέγραψε τη συμβολή των εκθέσεων στην ελληνική οικονομία. Μεταξύ άλλων, η έρευνα αποτύπωσε τη συνεισφορά των εκθέσεων και στον τουρισμό αλλά και στη διεθνή προβολή της χώρας, αναδεικνύοντας ότι οι εκθέσεις προσφέρουν άνω του ενός εκατομμυρίου διανυκτερεύσεις στη χώρα, ειδικά σε μη τουριστικές περιόδους (Νοέμβριο-Απρίλιο). Την έρευνα «Ελληνικές Εκθέσεις: Έρευνα Επισκεπτών και Εκθετών – Το προφίλ και η οικονομική συμπεριφορά των εκθετών και των επισκεπτών εκθέσεων», υλοποίησε ο ΣΟΚΕΕ σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών ALCO, ενώ τα αποτελέσματα είχαν παρουσιαστεί αναλυτικά σε εκδήλωση τον Μάρτιο 2026, φωτίζοντας για πρώτη φορά με συστηματικό τρόπο το πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα του εκθεσιακού κλάδου στην Ελλάδα.

Η υπογραφή MoU με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO), με στόχο την ενίσχυση κοινών πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του κλάδου MICE στην Ελλάδα και την ανάδειξη του σύγχρονου brand της Ελλάδας ως κορυφαίο προορισμό για εκθέσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις.

Η συμμετοχή της ελληνικής εκθεσιακής αγοράς μέσω του ΣΟΚΕΕ σε παγκόσμιες έρευνες, όπως η UFI Global Exhibition Barometer, η Euro Fair Statistics 2025, η IFES Exhibitions survey κ.α.

Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Executive Program in Exhibition and Event Management σε συνεργασία με το ALBA Business School.

Τέλος, ο ελληνικός εκθεσιακός κλάδος εκπροσωπείται μέσω του ΣΟΚΕΕ σε διεθνείς εκδηλώσεις όπως το συνέδριο IFES, τα συνέδρια HAPCO & DES, αλλά και το Παγκόσμιο Συνέδριο της UFI που έγινε τον Ιούνιο 2025 στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, είχαν επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εταιρείες τους και τα δύο νέα μέλη του Συνδέσμου, Eventora και Exponymo, που πρόσφατα εντάχθηκαν στον ΣΟΚΕΕ αναγνωρίζοντας τη σημασία του για την εκθεσιακή βιομηχανία και τις δυνατότητες συνεργασιών και ανάπτυξης που προσφέρει στα μέλη του.

Ο Πρόεδρος του ΣΟΚΕΕ, κ. Θεόδωρος Βώκος, δήλωσε: «Με τη συμπλήρωση 5 ετών λειτουργίας, ο ΣΟΚΕΕ έχει πετύχει μεγάλο μέρος των στόχων που είχε θέσει. Η συμβολή της εκθεσιακής βιομηχανίας στην εθνική οικονομία, στην εξαγωγική δυναμική της χώρας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας έχει γίνει πλέον ευρύτερα γνωστή και η Πολιτεία έχει βρει έναν σημαντικό συνομιλητή που εκφράζει το σύνολο του κλάδου. Επιπλέον, τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, αλλά και οι συνεχείς έρευνές μας που αναδεικνύουν το οικονομικό αποτύπωμα του κλάδου, έχουν δημιουργήσει νέο ενδιαφέρον για τον εκθεσιακό κλάδο, που είναι σε αναπτυξιακή τροχιά και αναμένεται να επεκταθεί με νέες εκθέσεις αλλά και μεγέθυνση των ήδη υπαρχουσών εκθέσεων στο άμεσο μέλλον. Προσδοκούμε σε στενή συνεργασία τόσο με την κυβέρνηση όσο και με άλλους φορείς προκειμένου να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος και να επιτρέψουμε στον κλάδο MICE να αποτελέσει καταλύτη για μελλοντική οικονομική δραστηριότητα.»