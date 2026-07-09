Με τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο της επιχειρηματικής του στρατηγικής, ο Όμιλος ΟΤΕ επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Κλιματική ουδετερότητα από τις λειτουργίες του, 1,1 εκατ. επωφελούμενοι από δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης και 100% βιώσιμη διαχείριση των ICT αποβλήτων του, ήταν μερικά μόνο από τα επιτεύγματα του Ομίλου ΟΤΕ το 2025, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στη Συμπληρωματική Πληροφόρηση για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης που δημοσιεύει ο ΟΤΕ για 2η χρονιά, επιπλέον της Έκθεσης Βιωσιμότητας.

«Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας λειτουργίας και του τρόπου με τον οποίο δημιουργούμε αξία. Μέσα από σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας, υπεύθυνη χρήση πόρων και πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης, o Όμιλος ΟΤΕ συμβάλλει ενεργά, ώστε οι δυνατότητες της ψηφιακής εποχής να είναι προσβάσιμες σε όλους.» τόνισε ο Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Sustainability και Channel Productions Ομίλου ΟΤΕ.

Με τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο της επιχειρηματικής του στρατηγικής, ο Όμιλος ΟΤΕ επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δεσμεύσεων και δράσεων που εστιάζει σε τέσσερεις στρατηγικές προτεραιότητες, κοινές με εκείνες του Ομίλου Telekom: αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της ψηφιακής συμπερίληψης, και προώθηση ίσων ευκαιριών στον χώρο εργασίας.

Η πρόοδος του Ομίλου ΟΤΕ αποτυπώνεται σε μια σειρά επιτευγμάτων κατά το 2025. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας για τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές από τη λειτουργία του (πεδίο εφαρμογής 1 και 2) και η μείωση εκπομπών κατά 80.000 τόνους CO₂e σε σχέση με το 2017, που ισοδυναμεί με εκπομπές 60.000 νοικοκυριών. Οι εκπομπές που δεν ήταν δυνατόν να μειωθούν, αντισταθμίστηκαν με έργα δέσμευσης CO₂ υψηλής ποιότητας.

Παράλληλα, το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για τις λειτουργίες του Ομίλου προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Το 2025, o Όμιλος ΟΤΕ επίσης βελτίωσε κατά περίπου 16% τη συνολική κατανάλωση ενέργειας ανά όγκο μεταφερόμενων δεδομένων σε σχέση με το 2024, σημειώνοντας περαιτέρω πρόοδο στην ενεργειακή αποδοτικότητα των δικτύων του.

Επίσης, ο Όμιλος ΟΤΕ συνέχισε τον εξηλεκτρισμό του στόλου του, διαθέτοντας 929 ηλεκτρικά οχήματα στο τέλος του 2025, που αντιστοιχούν στο 32% του συνολικού στόλου των εταιρειών του Ομίλου.

Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε και η πιστοποίηση LEED Platinum του ανακαινισμένου Διοικητικού Μεγάρου ΟΤΕ στην Αθήνα (στις αρχές του 2026), η υψηλότερη διάκριση του διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος LEED για βιώσιμα κτίρια.