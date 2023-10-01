Μακροχρόνιες συνεργασίες, σύνθετα έργα εταιρικής επικοινωνίας και βραβευμένες καμπάνιες συνθέτουν τη διαδρομή της εταιρείας σε έναν κλάδο που εξελίσσεται διαρκώς.

Μια διαδρομή διαρκούς εξέλιξης

Κοιτάζοντας στο χρονοντούλαπο της εξέλιξης στην OneTeam, αυτό που ξεχωρίζουμε δεν είναι μόνο τα χρόνια εμπειρίας, αλλά κυρίως η διαρκής εξέλιξή μας, με επίκεντρο τους ανθρώπους και τους πελάτες μας. Από την εταιρική επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις έως τη διαχείριση εταιρικής φήμης, τα public affairs και τις ολοκληρωμένες καμπάνιες brand communications, διευρύνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, συνδέοντας τη στρατηγική με την ουσιαστική επικοινωνία. Στον πυρήνα αυτής της πορείας βρίσκεται η φιλοσοφία μας, το Ethos, που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε ως ομάδα και συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας. Πιστεύουμε ότι μια εταιρεία μπορεί να ξεπεράσει το άθροισμα των επιμέρους δυνατοτήτων της όταν αναγνωρίζει πραγματικά την αξία των ανθρώπων της. Γι’ αυτό, επενδύουμε στην αξιοκρατία, στη συνεχή αξιολόγηση και στη διαρκή βελτίωση. Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε κάθε συνεργασία, με εξατομικευμένες στρατηγικές που αντανακλούν την ταυτότητα, τις αξίες και τις φιλοδοξίες κάθε πελάτη. Για εμάς, η εξέλιξη ενός agency δεν αποτυπώνεται μόνο στο εύρος των υπηρεσιών του αλλά και στην ικανότητά του να κατανοεί σε βάθος το περιβάλλον κάθε πελάτη, να αναγνωρίζει εγκαίρως τις αλλαγές και να μετατρέπει τις επικοινωνιακές ανάγκες σε στρατηγικές προτεραιότητες. Φιλοδοξούμε να λειτουργούμε ως ένα Agile PR agency που μετατρέπει την επικοινωνία σε επιρροή, αναδεικνύοντας την αυθεντικότητα και τις αξίες κάθε brand.

Η εμπιστοσύνη δοκιμάζεται στις κρίσεις

Η διαχείριση της εταιρικής φήμης και των κρίσεων είναι ένα πεδίο στο οποίο η εμπειρία, η προετοιμασία και η γνώση του οργανισμού κάνουν τη διαφορά. Οι μακροχρόνιες συνεργασίες μας αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα της σχέσης εμπιστοσύνης που επιδιώκουμε να οικοδομούμε με τους πελάτες μας. Στεκόμαστε δίπλα στη διοίκηση, παρέχοντας στρατηγική συμβουλευτική σε ζητήματα εταιρικής επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων (Crisis Management). Στόχος μας είναι να υποστηρίζουμε τη λήψη επικοινωνιακών αποφάσεων, να αξιολογούμε πιθανούς κινδύνους και να συμβάλλουμε στην προστασία της εταιρικής εικόνας, κυρίως όμως να συμβάλουμε στην πρόληψη και αποτροπή των κρίσεων, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων απαιτήσεων και αβεβαιότητας. Η προετοιμασία, η αξιολόγηση των πιθανών σεναρίων, ο συντονισμός των εμπλεκόμενων ομάδων και η σαφής επικοινωνιακή απόκριση αποτελούν βασικά στοιχεία της προσέγγισής μας. Σε ένα περιβάλλον όπου η πληροφορία διαδίδεται ταχύτατα και η εμπιστοσύνη μπορεί να δοκιμαστεί μέσα σε λίγες ώρες, θεωρούμε κρίσιμο να λειτουργούμε όχι μόνο ως υποστηρικτικός συνεργάτης, αλλά και ως στρατηγικός σύμβουλος της διοίκησης.

Stakeholder engagement: Εκεί όπου η επικοινωνία συναντά όλους τους εμπλεκόμενους και κυρίως την κοινωνία

Στα σύνθετα έργα εταιρικής επικοινωνίας και υποδομών, η πρόκληση δεν περιορίζεται στην ενημέρωση του κοινού. Απαιτεί κατανόηση του θεσμικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, χαρτογράφηση των ενδιαφερόμενων μερών και ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου με τους ανθρώπους και τους φορείς που επηρεάζονται από κάθε πρωτοβουλία. Η συνεργασία με θεσμικούς φορείς, opinion leaders και μέσα ενημέρωσης αποτελεί σημαντικό μέρος της προσπάθειας να εξασφαλίζεται ότι η πληροφορία φτάνει στους κατάλληλους αποδέκτες με σαφήνεια, συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Θεμελιώνουμε σχέσεις και χτίζουμε γέφυρες αλληλεπίδρασης με όλα τα εμπλεκόμενα κοινά, γιατί το engagement δεν εξαντλείται σε μια σειρά επικοινωνιακών ενεργειών προβολής και διαφήμισης. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί αξιολόγηση, κατανόηση των διαφορετικών οπτικών, ουσιαστική επένδυση στις σχέσεις, συνέπεια και συνέχεια.

Από το brand positioning στο μετρήσιμο αποτέλεσμα

Στην OneTeam, είμαστε μία ομάδα που εστιάζει στο αποτέλεσμα (team for results). Για εμάς, η αξία της επικοινωνίας αποτυπώνεται στην επίδρασή της: στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας, στην αλλαγή αντιλήψεων, στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στην υποστήριξη των επιχειρηματικών στόχων κάθε πελάτη. Το 2024 ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με την Uber, ένα από τα κορυφαία brands στον κλάδο των μετακινήσεων. Μέσα σε δύο χρόνια, συμβάλαμε στην ενίσχυση του μεριδίου της στην αγορά των αστικών μετακινήσεων και στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας της εφαρμογής και των υπηρεσιών της. Η εικοσαετής συνεργασία μας με την ΙΟΝ αποτυπώνει τη σημασία της συνέπειας και της εξέλιξης μιας σχέσης που χτίζεται σε βάθος χρόνου. Στον ενεργειακό κλάδο, η μακροχρόνια συνεργασία μας με την Energean σε πολλά και διαφορετικά πεδία, τις HEREMA, State Grid, MED GAS, VTTI κ.λπ., επιβεβαιώνουν την ενασχόληση της εταιρείας σε διαφορετικά έργα με κοινό τους γνώρισμα τις εξίσου απαιτητικά επικοινωνιακές προκλήσεις. Μέσα από τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, υποστηρίζουμε την αγαστή συνεργασία των πελατών μας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με αποτέλεσμα την κατανόηση σύνθετων έργων υποδομών και ενδεχομένως την αντιστροφή των αρνητικών τοποθετήσεων.

Διαβάζοντας τις εξελίξεις, διαμορφώνοντας το διάλογο

Η επικοινωνία μεταβάλλεται διαρκώς, καθώς τα ψηφιακά μέσα, η ταχύτητα διάδοσης της πληροφορίας και οι αυξημένες απαιτήσεις διαφάνειας επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επικοινωνούν με τα κοινά τους. Για εμάς, η παρακολούθηση αυτών των εξελίξεων δεν αποτελεί μια παράλληλη δραστηριότητα, αλλά αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς μας. Μέσα από την ψηφιακή μας παρουσία διατηρούμε ενεργή τη σχέση μας με τις εξελίξεις του κλάδου και να μεταφέρουμε τη γνώση που αποκτούμε από τα projects μας σε έναν ευρύτερο επαγγελματικό διάλογο. Πιστεύουμε ότι η ουσιαστική παρουσία στο χώρο του PR προϋποθέτει συνεχή ενημέρωση, κριτική ματιά και διάθεση ανταλλαγής γνώσης. Πρόσφατα εγκαινιάσαμε το OneTeam Blog: ένα χώρο όπου συνδέουμε την καθημερινή επαγγελματική εμπειρία με τις ευρύτερες τάσεις της αγοράς, εξετάζουμε τις προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της επικοινωνίας και μοιραζόμαστε πρακτικές και προβληματισμούς που μπορούν να αξιοποιηθούν από την ευρύτερη κοινότητα των επαγγελματιών του κλάδου.

Στρατηγική επικοινωνία με διάρκεια και προοπτική

Σε έναν κλάδο που εξελίσσεται διαρκώς, συνεχίζουμε να επενδύουμε στη γνώση, στις σχέσεις εμπιστοσύνης και στην προσαρμοστικότητα, με την πεποίθηση ότι η επικοινωνία μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εταιρικής φήμης, στην ενίσχυση των σχέσεων με τα κοινά και στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των οργανισμών που μας εμπιστεύονται.

CONTACT DETAILS

Όνομα: OneΤeam

Διεύθυνση: Λεωφόροs Μεσογείων 123 & Κριμαίας 1, 11526 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7259500

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

URL: www.worldoneteam.com

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Εύη Βασιλείου, Business Development Director

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έκδοση #PR Agencies εδώ.