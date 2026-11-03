Νέα στρατηγική συνεργασία για τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής συνδέοντας τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό τεχνολογικής διαχείρισης και ανάπτυξης με τη στρατηγική επικοινωνία και τη διαχείριση ενδιαφερόμενων μερών

Η OneTeam και η Velicor Consulting ανακοινώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία σε Κύπρο και Ελλάδα, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για επιχειρήσεις και οργανισμούς που καλούνται να διαχειριστούν σύνθετους μετασχηματισμούς, σημαντικές στρατηγικές αλλαγές και περιβάλλοντα με πολλαπλά ενδιαφερόμενα μέρη.

Η συνεργασία συνδυάζει τη γνώση και εμπειρία της Velicor Consulting στους τομείς της στρατηγικής, του επιχειρησιακού και οργανωτικού μετασχηματισμού, της εταιρικής διακυβέρνησης, του ανασχεδιασμού διαδικασιών και της διαχείρισης αλλαγής, με την πολυετή διεθνή εμπειρία της OneTeam στην επιχειρησιακή στρατηγική και εταιρική επικοινωνία, στη διαχείριση ενδιαφερόμενων μερών, στις δημόσιες υποθέσεις, στην ανάπτυξη και προστασία της εταιρικής φήμης και στην επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων.

Κοινή επιδίωξη των δύο εταιρειών είναι να υποστηρίζουν οργανισμούς σε ολόκληρη τη διαδρομή μιας σημαντικής αλλαγής, απαντώντας αποτελεσματικά σε όλα τα βήματα:

Strategy → Transformation → Alignment → Stakeholder Engagement → Communication → Reputation → Impact

Η νέα συνεργασία ανταποκρίνεται σε μια πραγματικότητα κατά την οποία η επιτυχία ενός μετασχηματισμού δεν εξαρτάται μόνο από τον σωστό σχεδιασμό. Απαιτεί παράλληλα αποτελεσματική υλοποίηση, ευθυγράμμιση διοίκησης και ανθρώπων, κατανόηση του ευρύτερου περιβάλλοντος, συστηματική προσέγγιση των ενδιαφερόμενων μερών, διάλογο και επικοινωνία που δημιουργεί εμπιστοσύνη και υποστηρίζει ταυτόχρονα την επίτευξη των άμεσων στόχων αλλά και τη μακροπρόθεσμη εταιρική φήμη.

Αρχική έμφαση σε τομείς υψηλής στρατηγικής σημασίας

Η συνεργασία θα επικεντρωθεί αρχικά σε οργανισμούς και έργα όπου η επιχειρησιακή αλλαγή συναντά τη στρατηγική επικοινωνία και το stakeholder engagement, με ιδιαίτερη έμφαση σε:

Επιχειρησιακούς και Οργανωτικούς Μετασχηματισμούς,

Ενέργεια, υποδομές και μεγάλα Αναπτυξιακά Έργα,

Τεχνολογία, Ψηφιακό Μετασχηματισμό και Τεχνητή Νοημοσύνη,

ESG και Βιωσιμότητα,

Υγεία και άλλους σύνθετους ρυθμιζόμενους κλάδους.

Μέσα από τη συνεργασία τους, Velicor Consulting και OneTeam θα μπορούν να συγκροτούν κοινές ομάδες έργου και ολοκληρωμένες προτάσεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού και κάθε μετασχηματισμού.

Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, Founder & CEO της Velicor Consulting, δήλωσε:

«Οι σημαντικοί μετασχηματισμοί χρειάζονται περισσότερα από μια καλή στρατηγική. Χρειάζονται οργανωτική ικανότητα, σωστή διακυβέρνηση, συμμετοχή των ανθρώπων και ουσιαστική σύνδεση με όλους όσοι επηρεάζουν ή επηρεάζονται από την αλλαγή.

Η συνεργασία με την OneTeam μάς επιτρέπει να συνδέσουμε το βάθος του επιχειρησιακού μετασχηματισμού με τη δύναμη της στρατηγικής επικοινωνίας και της διαχείρισης ενδιαφερόμενων μερών. Με τον Κώστα γνωριζόμαστε και συνδεόμαστε με σχέση αμοιβαίας εκτίμησης εδώ και περίπου είκοσι χρόνια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα δημιουργούνται οι συνθήκες ώστε οι επαγγελματικές μας διαδρομές να συναντηθούν και επιχειρηματικά, με μια συνεργασία που πιστεύουμε ότι μπορεί να δημιουργήσει πραγματική αξία για τους πελάτες μας.»

Ο Κώστας Νοδάρας, Managing Director της OneTeam, δήλωσε:

«Οι επιχειρήσεις σήμερα λειτουργούν σε ένα περιβάλλον όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις, η στρατηγική, η αλλαγή και η επικοινωνία είναι περισσότερο αλληλένδετες από ποτέ. Οι αποφάσεις της διοίκησης επηρεάζουν εργαζομένους, πελάτες και προμηθευτές, συνεργάτες, θεσμικούς φορείς, μέσα ενημέρωσης, και ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο ενδιαφερόμενων μερών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η συνεργασία μας με τη Velicor Consulting δημιουργεί τη δυνατότητα να προσεγγίζουμε αυτές τις προκλήσεις ολοκληρωμένα και συστημικά, συνδυάζοντας διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές ικανότητες και τομείς τεχνογνωσίας. Προσβλέπουμε στη δημιουργία κοινών λύσεων και υλοποίηση έργων σε Ελλάδα και Κύπρο που θα μετατρέπουν τη στρατηγική του μετασχηματισμού σε μία επιτυχή διαδικασία υιοθέτησης νέων προτύπων και πρακτικών με ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα.»

Από τη στρατηγική στον αντίκτυπο

Η συνεργασία OneTeam - Velicor Consulting βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις χρειάζονται πλέον συνεργάτες που μπορούν να βλέπουν τη μεγάλη εικόνα: από τη στρατηγική επιλογή και τον σχεδιασμό της αλλαγής μέχρι την υλοποίηση, την ενεργοποίηση των ανθρώπων και όλων των ενδιαφερόμενων μερών και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Οι δύο εταιρείες θα αναπτύξουν από κοινού προτάσεις και έργα σε Κύπρο και Ελλάδα, αξιοποιώντας τη συμπληρωματική τεχνογνωσία, τα δίκτυα και την εμπειρία τους.