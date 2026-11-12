Η επταετής διάρκεια εξασφαλίζει στον Παναθηναϊκό μία μακροχρόνια εμπορική συνεργασία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για σημαντικά και σταθερά έσοδα από τη νέα του έδρα.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατέληξε σε επταετή συμφωνία με τη Novibet για τα δικαιώματα εμπορικής ονομασίας του νέου γηπέδου, ολοκληρώνοντας μία από τις σημαντικότερες εμπορικές διαπραγματεύσεις στην ιστορία της.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του εμπορικού διευθυντή της ΠΑΕ, Γιώργου Σταθόπουλου, και της ομάδας του, που χειρίστηκαν τη συμφωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό αντικείμενο της συμφωνίας Παναθηναϊκού και Novibet φτάνει τα 53 εκατ. ευρώ για την πρώτη επταετία, εκ των οποίων τα 50 εκατ. ευρώ αποτελούν εγγυημένο τίμημα και τα επιπλέον 3 εκατ. ευρώ προβλέπονται ως μπόνους.

Αυτό μεταφράζεται σε εξασφαλισμένα έσοδα 7,14 εκατ. ευρώ ετησίως, με δυνατότητα αύξησης στα 7,57 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο, εφόσον ενεργοποιηθούν όλα τα μπόνους. Το οικονομικό μέγεθος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστεί η συμφωνία με τη Superbet, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποφέρει 7 εκατ. ευρώ ετησίως για τη χορηγία στη φανέλα.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός μπορεί να εξασφαλίζει από τις δύο στοιχηματικές εταιρείες 14,14 έως 14,57 εκατ. ευρώ τον χρόνο, με τη Novibet να αποκτά την εμπορική ονοματοδοσία του Βοτανικού, ενώ το γήπεδο αναμένεται να αποκτήσει και ξεχωριστή ονομασία που θα επιλέξει ο σύλλογος (η οποία θα χρησιμοποιείται στα διεθνή ματς, λόγω της απαγόρευσης στοιχηματικών αναφορών στους αγώνες της UEFA).

Η επταετής διάρκεια αποκτά πρόσθετη σημασία, καθώς εξασφαλίζει στον Παναθηναϊκό μία μακροχρόνια εμπορική συνεργασία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για σημαντικά και σταθερά έσοδα από τη νέα του έδρα.