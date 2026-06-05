Από το 2022 μέχρι σήμερα, τα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχουν συλλέξει περισσότερους από 39 τόνους κινητών συσκευών για ανακύκλωση.

Σε μία νέα πρωτοβουλία προχωρά η COSMOTE TELEKOM με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, συνδυάζοντας το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευών στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ με την προστασία των ελληνικών θαλασσών. Ειδικότερα, με τη συλλογή 5 τόνων κινητών συσκευών για ανακύκλωση (Smartphones, Tablets, Φορτιστές, Powerbanks, Αξεσουάρ, wearables), η COSMOTE TELEKOM θα χρηματοδοτήσει την απομάκρυνση 5 τόνων πλαστικής ρύπανσης από τις θάλασσες του Θερμαϊκού κόλπου, της Χαλκιδικής και της Κρήτης, σε συνεργασία με την κοινωνική επιχείρηση «Εναλεία».

Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, κάθε παλιά συσκευή που ανακυκλώνεται στα καταστήματα μπορεί να γίνει μέρος μιας δράσης με μετρήσιμο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ενδεικτικά, οι 5 τόνοι πλαστικής ρύπανσης αντιστοιχούν σε περισσότερα από 415.000 πλαστικά μπουκάλια ή 1.000.000 πλαστικές σακούλες. Παράλληλα, η ανακύκλωση 5 τόνων κινητών συσκευών συμβάλλει στην αποφυγή εκπομπών άνω των 5 τόνων CO₂ και στην ανάκτηση περισσότερων από 3 τόνων πολύτιμων πρώτων υλών, όπως χαλκός, αλουμίνιο, κοβάλτιο, άργυρος και χρυσός.

Οι καταναλωτές μπορούν να φέρουν παλιές συσκευές τεχνολογίας που δεν χρησιμοποιούν στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης των καταστημάτων της COSMOTE TELEKOM. Από το 2022 μέχρι σήμερα, τα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχουν συλλέξει περισσότερους από 39 τόνους κινητών συσκευών για ανακύκλωση.

Η «Εναλεία», σε συνεργασία με αλιευτικές κοινότητες σε όλη τη Μεσόγειο, συλλέγει πλαστικά απορρίμματα από τη θάλλασα, συμβάλλοντας στην προστασία του υδάτινου οικοσυστήματος και στην προώθηση καινοτόμων πρακτικών κυκλικής οικονομίας.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η COSMOTE TELEKOM επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία, μετατρέποντας την ανακύκλωση συσκευών σε πράξη με πραγματικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.