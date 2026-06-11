Με κεντρικό μήνυμα «Για κάθε σπίτι, μία νέα αρχή!», η Παπουτσάνης προσφέρει, μέσω του Μητρώου Ευάλωτων Οικογενειών και Πολιτών της Humanity Greece, περισσότερα από 6.000 προϊόντα προσωπικής φροντίδας σε 650 ευάλωτα νοικοκυριά τα οποία έχουν δοκιμαστεί από φυσικές καταστροφές συμβάλλοντας στην κάλυψη βασικών καθημερινών αναγκών τους.

Στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσής της για πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, η Παπουτσάνης ενώνει φέτος το καλοκαίρι τις δυνάμεις της με την ανθρωπιστική οργάνωση Humanity Greece σε μία νέα δράση κοινωνικής προσφοράς.

Με κεντρικό μήνυμα «Για κάθε σπίτι, μία νέα αρχή!», η Παπουτσάνης προσφέρει, μέσω του Μητρώου Ευάλωτων Οικογενειών και Πολιτών της Humanity Greece, περισσότερα από 6.000 προϊόντα προσωπικής φροντίδας σε 650 ευάλωτα νοικοκυριά -τα οποία έχουν δοκιμαστεί από φυσικές καταστροφές-, συμβάλλοντας έμπρακτα στην κάλυψη βασικών καθημερινών αναγκών και στη στήριξη της προσπάθειάς τους να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα με αισιοδοξία.

Η δράση πραγματοποιείται έως και τις 6 Αυγούστου 2026 και αφορά σε προϊόντα των brands Αρκάδι, Aromatics, Karavaki και Natura. Με κάθε αγορά προϊόντων των συγκεκριμένων brands, οι καταναλωτές συμμετέχουν έμπρακτα στην πρωτοβουλία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση οικογενειών που έχουν ανάγκη.

Η Παπουτσάνης συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε δράσεις με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, ανταποκρινόμενη σε πραγματικές ανάγκες και δημιουργώντας αξία για την κοινωνία. Γιατί κάθε νέα αρχή αξίζει αληθινή φροντίδα.