Πάνω από 2.600 άτομα ωφελήθηκαν από τη σύμπραξη Πειραιώς και Κέντρου Διοτίμα κατά της έμφυλης βίας

Η Πειραιώς και το Κέντρο Διοτίμα, συνεχίζουν τη συνεργασία τους για 4η συνεχή χρονιά με το πρόγραμμα «ΕQUALL – Αντιμετωπίζοντας την Έμφυλη Βία» με στόχο την υποστήριξη γυναικών που έχουν υποστεί ή βιώνουν έμφυλη βία. Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς, συμβάλλει στην πρόληψη, στην ενίσχυση της ασφάλειας, την κοινωνική και τελικά στην οικονομική αυτονομία γυναικών που έχουν υποστεί βία και περιλαμβάνει 4 άξονες δράσεων:

Πρόληψη της Έμφυλης Βίας - διαδραστικές επιμορφώσεις για μαθητές/τριες, φοιτητές/τριες ως και επαγγελματίες της εκπαίδευσης, με στόχο την αναγνώριση και αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων και την καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού και συμπερίληψης στις εκπαιδευτικές κοινότητες.

- διαδραστικές επιμορφώσεις για μαθητές/τριες, φοιτητές/τριες ως και επαγγελματίες της εκπαίδευσης, με στόχο την αναγνώριση και αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων και την καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού και συμπερίληψης στις εκπαιδευτικές κοινότητες. Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη - πρόσβαση σε δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη για επιζώσες έμφυλης βίας – τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως, όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και στην περιφέρεια.

- πρόσβαση σε δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη για επιζώσες έμφυλης βίας – τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως, όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και στην περιφέρεια. Επαγγελματική Συμβουλευτική - ομαδικές συναντήσεις με στόχο την πρόσβαση στην απασχόληση, τη δικτύωση και την επαγγελματική εξέλιξη των ωφελούμενων.

- ομαδικές συναντήσεις με στόχο την πρόσβαση στην απασχόληση, τη δικτύωση και την επαγγελματική εξέλιξη των ωφελούμενων. Ομάδες Ενδυνάμωσης, που προσφέρουν σε γυναίκες ασφαλείς χώρους έκφρασης, συλλογική επεξεργασία εμπειριών και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Στόχος είναι οι γυναίκες που βγαίνουν από τον κύκλο της βίας, να ανακτήσουν την αξιοπρέπεια και την αυτονομία τους.

Κατά τα τέσσερα τελευταία χρόνια, η Πειραιώς σε συνεργασία με το Κέντρο Διοτίμα έχει δημιουργήσει ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, προσφέροντας υποστήριξη σε 224 γυναίκες, οι οποίες έλαβαν μία ή περισσότερες υπηρεσίες του προγράμματος. Παράλληλα, περισσότερα από 2.600 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες, μαθητές/τριες, φοιτητές/τριες, καθώς και εκπαιδευτικοί, έχουν ωφεληθεί από τις δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης. Το πρόγραμμα «ΕQUALL – Αντιμετωπίζοντας την Έμφυλη Βία» υλοποιείται στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς και εντάσσεται στον πυλώνα της Ισότητας των Φύλων.