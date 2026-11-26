Σε τροχιά διαγωνιστικών διαδικασιών το πρόγραμμα του 2027, με 1,099 εκατ. ευρώ για δράσεις προώθησης και διοικητική υποστήριξη

Στην έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ύψους 1.379.871,95 ευρώ για το 2027 προχωρά η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση Οίνων Ποιότητας Περιφέρειας Αττικής σε Τρίτες Χώρες», με αγορές-στόχους τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία.

Το μεγαλύτερο μέρος του budget, ύψους 1.099.400,12 ευρώ με ΦΠΑ, αφορά την υλοποίηση των Δράσεων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του προγράμματος, καθώς και τη σχετική διοικητική υποστήριξη για το 2027. Για το συγκεκριμένο αντικείμενο έχει ήδη ζητηθεί η διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν διαβιβαστεί από τη Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής.

Παράλληλα, ποσό 202.949,82 ευρώ προβλέπεται για την επιλογή ταξιδιωτικού ή ταξιδιωτικών γραφείων που θα καλύψουν τις μετακινήσεις οινοποιών της Αττικής και στελεχών της Περιφέρειας στις τρεις αγορές.

Στον συνολικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται ακόμη 31.119,29 ευρώ για μελέτη αξιολόγησης και αποτελεσματικότητας του προγράμματος, 37.042,72 ευρώ για διοικητικές δαπάνες και έλεγχο μέσω ορκωτού λογιστή, καθώς και 9.360 ευρώ για ημερήσιες αποζημιώσεις της αποστολής.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της παρέμβασης Π2-58.5 «Προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Η απόφαση δεν αποτελεί ακόμη προκήρυξη διαγωνισμού, αλλά ανοίγει τον δρόμο για τις επόμενες αναθέσεις που θα αφορούν την υλοποίηση των δράσεων προώθησης του αττικού οίνου στις διεθνείς αγορές.