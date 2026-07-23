Το Giant Heart έδωσε κοινωνική διάσταση στη μεγάλη γιορτή των ΑΧΑΣΤΩΝ, στηρίζοντας την ANIMA στην προστασία και περίθαλψη της άγριας ζωής

Περισσότεροι από 18.000 φίλοι των ΑΧΑΣΤΩΝ κατέκλυσαν το P5 - Telecom Center Athens τη Δευτέρα 20 Ιουλίου για να παρακολουθήσουν το AXASTOI LIVE FEST 2026 by Novibet, μετατρέποντας τη βραδιά σε μία από τις μεγαλύτερες live συναντήσεις της δημοφιλούς διαδικτυακής εκπομπής και της κοινότητάς της.

Έπειτα από μία ακόμη επιτυχημένη χρονιά γεμάτη χιούμορ, αυθόρμητες στιγμές και viral περιεχόμενο, οι Αλέξανδρος Τσουβέλας, Νικόλας Ράπτης και Κώστας Μαλιάτσης ανέβηκαν στη σκηνή και χάρισαν στο κοινό ένα μοναδικό live show, γεμάτο αυτοσχεδιασμό, κωμικές ανατροπές και πολλές εκπλήξεις. Η ενέργεια του κοινού και η μοναδική χημεία της αγαπημένης τριάδας δημιούργησαν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα, επιβεβαιώνοντας γιατί οι ΑΧΑΣΤΟΙ αποτελούν μία από τις πιο αγαπημένες και επιδραστικές digital κοινότητες της χώρας.

Πριν ακόμη ξεκινήσει το live show, ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος της Novibet είχε εξελιχθεί σε σημείο συνάντησης των επισκεπτών. Μέσα από μια σειρά διαδραστικών παιχνιδιών και activations, οι παρευρισκόμενοι έζησαν μια ολοκληρωμένη ψυχαγωγική εμπειρία, ενώ στο Giant Heart Corner είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πρωτότυπο quiz με θέμα την προστασία της άγριας ζωής, να γνωρίσουν το έργο της ANIMA – Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, να ενημερωθούν από εκπροσώπους του οργανισμού και να κερδίσουν δώρα Giant Heart.

Κάθε συμμετοχή στο activation συνέβαλε συμβολικά στη συγκέντρωση δωρεάς ύψους 7.000 ευρώ, την οποία η Novibet προσέφερε, μέσω του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς Giant Heart, στην ANIMA, ενισχύοντας το σημαντικό έργο της για την περίθαλψη, προστασία και επανένταξη άγριων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, η εμπειρία των επισκεπτών απέκτησε έναν ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό σκοπό, αναδεικνύοντας πώς η ψυχαγωγία μπορεί να λειτουργήσει ως δύναμη θετικής αλλαγής και να δημιουργήσει πραγματική αξία για την κοινωνία.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαχρονική δέσμευση του Giant Heart και της Novibet να στηρίζουν δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και δημιουργούν ουσιαστική αξία στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται.