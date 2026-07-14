Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον πυλώνα του Πολιτισμού της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL

Ο Πολιτισμός δεν αποτελεί μόνο έκφραση της δημιουργικότητας μιας κοινωνίας. Είναι ο χώρος όπου μια κοινωνία συνομιλεί με τον εαυτό της, αναζητά το νόημα της εποχής της, διαμορφώνει τις αξίες της και επενδύει στο μέλλον της.

Με αυτή την πεποίθηση, η Τράπεζα Πειραιώς εγκαινιάζει την «ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ», μια νέα πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης της νέας γενιάς θεατρικών συγγραφέων και καλλιτεχνών από τη συγγραφή μέχρι τη θεατρική σκηνή, μια πρωτοβουλία για την ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον πυλώνα του Πολιτισμού της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL, με την πεποίθηση ότι ο Πολιτισμός, εκτός από δημόσιο αγαθό, αποτελεί προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής και ανθεκτικότητας, δημιουργικής έκφρασης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η «ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ» φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα υποστήριξης των νέων δημιουργών. Όχι μόνο να αναδείξει νέα θεατρικά έργα, αλλά να προσφέρει στους δημιουργούς τη δυνατότητα να δουν το έργο τους να εξελίσσεται από την πρώτη ιδέα έως την επαγγελματική θεατρική σκηνή.

Η πρώτη διοργάνωση έχει ως θεματικό άξονα την «Πόλη του σήμερα», καλώντας τους νέους/ες δημιουργούς να αφηγηθούν τη σύγχρονη ελληνική πόλη όπως τη βιώνουν οι ίδιοι: ως τόπο συνύπαρξης, δημιουργικότητας, ελευθερίας, αντιθέσεων και καθημερινών ιστοριών που συνθέτουν τη ζωή της νέας γενιάς.

Συγκεκριμένα προσκαλούνται οι νέοι/ες συγγραφείς και δημιουργοί να συμμετάσχουν στην «ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ» καταθέτοντας πρωτότυπα θεατρικά έργα και καλλιτεχνικές προτάσεις βασισμένες στην ακόλουθη θεματική:

«Πόλη του Σήμερα

Αυθεντικότητα και αυθορμητισμός, συνύπαρξη και ελευθερία στις σύγχρονες ελληνικές πόλεις. Η ιδιαιτερότητα της πολυδιάστατης δυναμικής της Αθήνας και άλλων ελληνικών πόλεων ως ενός εναλλακτικού τρόπου ζωής και δημιουργικού μοντέλου, απέναντι σε εκδοχές άλλων πόλεων».

Η δράση απευθύνεται σε νέους και νέες δημιουργούς έως 30 ετών (συγγραφείς: Φάση Α) και έως 32 ετών (σκηνοθέτες και καλλιτεχνικές ομάδες Φάση: Β) και αναπτύσσεται σε τρεις διαδοχικές φάσεις.

Στην Α' Φάση, οι νέοι/ες συγγραφείς καλούνται να υποβάλουν πρωτότυπα θεατρικά έργα βασισμένα στη παραπάνω θεματική. Τα έργα θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητη Ειδική Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους από τον χώρο του θεάτρου και του πολιτισμού. Τα τρία καλύτερα έργα θα βραβευθούν με χρηματικά έπαθλα:

1 ο Βραβείο : 8.000 €

: 8.000 € 2 ο Βραβείο : 5.000 €

: 5.000 € 3ο Βραβείο: 2.500 €

Στη Β' Φάση, σκηνοθέτες και καλλιτεχνικές ομάδες θα κληθούν να υποβάλουν τις δημιουργικές τους προτάσεις για τη σκηνική παρουσίαση του έργου που θα έχει διακριθεί με το πρώτο βραβείο.

Στη Γ' Φάση, η Τράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτήσει την παραγωγή της επιλεγμένης πρότασης, ώστε το έργο να παρουσιαστεί το καλοκαίρι του 2027 σε θεατρική σκηνή, προσφέροντας στον δημιουργό του τη δυνατότητα να δει την πρώτη του θεατρική δημιουργία να αποκτά ζωή ενώπιον του κοινού.

Με την «ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ», η Πειραιώς συνδέει τη συγγραφή, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή σε μία ενιαία δημιουργική διαδρομή.

Η πρωτοβουλία αντανακλά τη σταθερή δέσμευση της Τράπεζας να προσφέρει σε όλους και όλες ίσες ευκαιρίες, δημιουργώντας ευκαιρίες έκφρασης, δημιουργίας και συμμετοχής.

Γιατί η στήριξη του Πολιτισμού δεν αφορά μόνο την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αφορά, κυρίως, τη δημιουργία της πολιτιστικής κληρονομιάς του Αύριο.