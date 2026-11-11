H εταιρεία κάλυψε εξ’ ολοκλήρου το κόστος για τον ετήσιο, προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο σε όλες τις εργαζόμενες του ανθρώπινου δυναμικού της, που ανέρχονται στο 36,5% του συνόλου.

Η PressiousArvanitidis, εταιρεία συνώνυμο της εκτύπωσης στην Ελλάδα, τοποθετεί σταθερά την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων της στην κορυφή των προτεραιοτήτων της. Με αφορμή τον Οκτώβριο, καθιερωμένο παγκοσμίως ως μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, προχώρησε σε μια ουσιαστική πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας με επίκεντρο τις γυναίκες της ομάδας της.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία κάλυψε εξ’ ολοκλήρου το κόστος για τον ετήσιο, προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο σε όλες τις εργαζόμενες του ανθρώπινου δυναμικού της, που ανέρχονται στο 36,5% του συνόλου. Σημειώνεται ότι το 16% του δυναμικού της αφορά γυναίκες σε διοικητικούς ρόλους. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με εξειδικευμένα διαγνωστικά κέντρα στη Θήβα και την Αθήνα, όπου βρίσκονται η έδρα και το υποκατάστημά της.

Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση είναι τα σημαντικότερα βήματα για την προστασία της υγείας μας. Με αυτή τη φιλοσοφία, η PressiousArvanitidis συνεχίζει να επενδύει σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, επιβεβαιώνοντας πως η φροντίδα για τους ανθρώπους της αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής της κουλτούρας.