Η Pressious Arvanitidis τίμησε με ουσιαστικό τρόπο την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, αφιερώνοντας όπως κάθε χρόνο, εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια, ολόκληρη την εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις που ενισχύουν την κουλτούρα ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Με τη συμμετοχή της πλειονότητας των εργαζομένων, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις με θεματικές όπως το ESG, η πυρασφάλεια και η προστασία από φυσικές καταστροφές, καθώς και δράσεις υγείας, όπως εξετάσεις όρασης. Η εβδομάδα περιλάμβανε και πρακτικές εκπαιδεύσεις σε θέματα Πυρασφάλειας, υπενθυμίζοντας ότι η πρόληψη και η άμεση αντίδραση είναι κρίσιμα στοιχεία της καθημερινής ασφάλειας.

Με ενεργή συμμετοχή και ενθουσιασμό, η PressiousArvanitidis αποδεικνύει κάθε χρόνο ότι η υγεία και η ασφάλεια δεν είναι απλώς υποχρέωση, αλλά μια θεμελιώδης αξία που καλλιεργείται συλλογικά και ενισχύει κάθε πτυχή της εργασιακής μας κουλτούρας.