Για το Health & Care Division του Ομίλου Σαράντη

Ο Όμιλος Σαράντη, παρουσίασε την εκδήλωση «Partners in Growth», με επίκεντρο την πρόληψη, την υγιή γήρανση και τον σύγχρονο ρόλο του φαρμακοποιού.

Η εκδήλωση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Publicom Burson, ενώ τον συντονισμό ανέλαβε ο δημοσιογράφος Μιχάλης Κεφαλογιάννης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Δρ. Εύη Χατζηανδρέου παρουσίασε τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις γύρω από την υγιή μακροζωία, την πρόληψη και τη σημασία της επιστημονικά τεκμηριωμένης διατροφικής υποστήριξης.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η νέα εποχή της MÖLLER’S στην ελληνική αγορά, μέσα από τη συνεργασία της Sarantis με την Orkla Health.

Η Ελένη Κωνσταντινίδη, CEO της Publicom Burson, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε την εκδήλωση “Partners in Growth” για το Health & Care Division του Ομίλου Σαράντη, δημιουργώντας μια εμπειρία με ουσιαστικό επιστημονικό περιεχόμενο, η οποία ανέδειξε τη νέα εποχή της MÖLLER’S στην Ελλάδα, καθώς και τη σημασία της πρόληψης και της υγιούς μακροζωίας».