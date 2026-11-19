Η «Πυξίδα Καριέρας για τα ΕΠΑΛ» σχεδιάστηκε για να βοηθήσει μαθητές και μαθήτριες Επαγγελματικών Λυκείων να ανακαλύψουν τις πραγματικές τους δυνατότητες, και να συνδέσουν τις δεξιότητές τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η Πειραιώς, στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας EQUALL για τη Νέα Γενιά, συνεχίζει για δεύτερη σχολική χρονιά (2026-2027) την «Πυξίδα Καριέρας για τα ΕΠΑΛ», ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον οργανισμό The Tipping Point. Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει 1.500 μαθητές και μαθήτριες Επαγγελματικών Λυκείων από όλη την Ελλάδα, στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους διαδρομής για τη, ενισχύοντας τη σύνδεση της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης με τη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Η «Πυξίδα Καριέρας για τα ΕΠΑΛ» σχεδιάστηκε για να βοηθήσει μαθητές και μαθήτριες Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) να ανακαλύψουν τις πραγματικές τους δυνατότητες, να συνδέσουν τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να αποκτήσουν τα απαραίτητα πρακτικά εργαλεία για τη χάραξη της επαγγελματικής τους πορείας.

Μέσα από διαδικτυακές συναντήσεις με μέντορες και επαγγελματίες από ποικίλους κλάδους, οι μαθητές και οι μαθήτριες γνωρίζουν διαφορετικά επαγγέλματα και τις απαιτήσεις και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας. Η αλληλεπίδραση αυτή διευρύνει τους ορίζοντές τους, τους βοηθά να κατανοήσουν σε βάθος τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους και τους προσφέρει ουσιαστικά εφόδια για τη μελλοντική εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία.

Παράλληλα, μέσα από διαδραστικά workshops και δραστηριότητες βιωματικής μάθησης, εξοικειώνονται με σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως οι εφαρμογές Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI), και διερευνούν με υπεύθυνο και καινοτόμο τρόπο τις δυνατότητές τους στην εκπαίδευση και στην εργασία. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύουν τις ψηφιακές αλλά και τις οριζόντιες δεξιότητές τους, όπως η κριτική σκέψη, η συνεργασία, η επικοινωνία, η προσαρμοστικότητα και η δημιουργικότητα, που θα τους συνοδεύουν σε κάθε επόμενο βήμα.

Κατά την πρώτη χρονιά υλοποίησής του, το πρόγραμμα υποστήριξε 1.076 μαθητές και μαθήτριες από 30 ΕΠΑΛ ανά την Ελλάδα, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές και να προσεγγίσουν με μεγαλύτερη σιγουριά αυτοπεποίθηση τις επιλογές για το μέλλον τους.