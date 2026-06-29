Ο Rui Da Silva έχει διατελέσει ως Global Director of Operations για έναν από τους πελάτες της Foundever, αναλαμβάνοντας την ηγεσία και τον συντονισμό των λειτουργιών σε πολλαπλές αγορές.

Η Foundever, παγκόσμια ηγέτιδα στον κλάδο Εξυπηρέτησης Πελατών (CX), ανακοίνωσε ότι ο Rui Da Silva αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Country Manager στην Ελλάδα. Ο Rui Da Silva διαθέτει 24 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο του BPO και της Εξυπηρέτησης Πελατών (CX). Μέσα από την αξιοσημείωτη πορεία του από θέσεις πρώτης γραμμής, αλλά και ανώτατους διοικητικούς ρόλους, έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό επαγγελματικό προφίλ.

Ο Rui Da Silva έχει διατελέσει ως Global Director of Operations για έναν από τους πελάτες της Foundever, αναλαμβάνοντας την ηγεσία και τον συντονισμό των λειτουργιών σε πολλαπλές αγορές. Συνδυάζει βαθιά οργανωσιακή τεχνογνωσία με πλήρη γνώση P&L ευθύνης σε ποικίλα περιβάλλοντα και αγορές. Η επαγγελματική του πορεία περιλαμβάνει τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, το performance management και τη διαχείριση πελατών στον κλάδο του BPO και του CX. Η διεθνής εμπειρία του στις αγορές της EMEA, τον καθιστά ιδανική επιλογή για να ηγηθεί της επόμενης περιόδου ανάπτυξης της Foundever στην Ελλάδα.

Ως πιστοποιημένος επαγγελματίας από το Customer Operations Performance Center, με τη διάκριση Lean Six Sigma Green Belt, ο Rui Da Silva αναγνωρίζεται για την έμφαση που δίνει στην αριστεία των επιχειρησιακών λειτουργειών και την ανάπτυξη των ομάδων. Έχει διατελέσει ακόμα ως Country Manager για τη Foundever στη Ρουμανία, όπου υπήρξε επικεφαλής περισσότερων από 1.500 εργαζομένων σε πολλαπλές δράσεις και έργα πελατών της εταιρείας. Υπό την ηγεσία του, η Foundever πέτυχε ισχυρά αποτελέσματα και διακρίθηκε με δύο βραβεία στα Romanian Contact Center Awards 2026, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Best Large External Contact Center.

Στον νέο του ρόλο, ο Rui Da Silva δεσμεύεται να υποστηρίξει τις ανάγκες των πελατών της Foundever, συμβάλλοντας παράλληλα στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. Ο ίδιος δηλώνει: «Είναι τιμή μου να αναλαμβάνω τον ρόλο του Country Manager για την Foundever στην Ελλάδα και να συνεργάζομαι με τις ταλαντούχες ομάδες μας, ενισχύοντας ταυτοχρόνως τη στρατηγική συνεργασία με τους πελάτες μας. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια αξιοσημείωτη αναπτυξιακή πορεία και αποτελεί σημαντική αγορά για τη Foundever. Με πρόβλεψη ανάπτυξης 12% έως το τέλος του έτους και το επικείμενο άνοιγμα της νέας εγκατάστασης στην Αθήνα, ενισχύουμε τη φιλοδοξία μας, όχι μόνο να διευρύνουμε την παρουσία μας στην αγορά, αλλά και να συμβάλουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος για τον κλάδο της Εξυπηρέτησης Πελατών. Στοχεύουμε στη δημιουργία ισχυρών θεμελίων, με επίκεντρο την επιχειρησιακή αριστεία, και να συνεχίσουμε να παρέχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα για τους πελάτες μας».