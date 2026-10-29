Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος μιας σταθερής και μακροχρόνιας συνεργασίας με κοινό στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την ουσιαστική φροντίδα των δημόσιων χώρων.

Ρεκόρ προσφοράς και περιβαλλοντικής ευαισθησίας: 18.200 λίτρα απορριμμάτων απομακρύνθηκαν στην 7η δράση καθαρισμού από SANITAS, ΑΒ Βασιλόπουλος και Save Your Hood. Μια δυνατή εθελοντική σύμπραξη έδωσε μια πραγματική "ανάσα" στα Τουρκοβούνια, συνεισφέροντας καθοριστικά στην απομάκρυνση ενός τεράστιου όγκου απορριμμάτων και αποδεικνύοντας ότι μέσα από τη συνεργασία, «όλα μπορούν να γίνουν καλύτερα».

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, η SANITAS, σε συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος και το περιβαλλοντικό κίνημα Save Your Hood, ένωσαν για ακόμη μία φορά τις δυνάμεις τους για την προστασία του αστικού περιβάλλοντος, πραγματοποιώντας την 7η κοινή δράση εθελοντικού καθαρισμού με τις πιο ανθεκτικές σακούλες Sanitas Flex & Strong που συγκέντρωσαν όλα τα απορρίμματα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος μιας σταθερής και μακροχρόνιας συνεργασίας με κοινό στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την ουσιαστική φροντίδα των δημόσιων χώρων μέσα από συλλογικές δράσεις που κάνουν τη διαφορά στην πράξη.

Αυτή τη φορά, η πρωτοβουλία έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα. Αφού τα προηγούμενα 3 χρόνια είχε καθαριστεί συστηματικά ο χώρος περιμετρικά του Άλσους Βεΐκου – μειώνοντας κατά 40% την επανεμφάνιση απορριμμάτων –, η ομάδα των εθελοντών μεταφέρθηκε σε ένα νέο, ιδιαίτερα απαιτητικό σημείο στα Τουρκοβούνια.

18.200 λίτρα απορριμμάτων λιγότερα: Ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα

Με καλή διάθεση, ενέργεια και ομαδική δουλειά, οι εθελοντές κατάφεραν να συγκεντρώσουν και να απομακρύνουν 18.200 λίτρα απορριμμάτων καταγράφοντας το μεγαλύτερο αποτέλεσμα μέχρι σήμερα για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Σύμφωνα με τον απολογισμό της δράσης, συλλέχθηκαν:

500 λίτρα ογκώδη αντικείμενα (μπάζα, παλιά έπιπλα, λάστιχα και μέταλλα)

4.800 λίτρα σύμμεικτα απορρίμματα

900 λίτρα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία διαχωρίστηκαν επιτόπου για να πάνε στην ανακύκλωση

Η δύναμη της ομάδας

Πέρα από τους αριθμούς, η μεγαλύτερη αξία της δράσης βρίσκεται στους ανθρώπους που συμμετείχαν. Εθελοντές που απέδειξαν ότι η φροντίδα για τον δημόσιο χώρο και τη γειτονιά είναι υπόθεση όλων μας. Αυτή η 7η κοινή δράση της SANITAS με την ΑΒ Βασιλόπουλος και το Save Your Hood αποδεικνύει στην πράξη πως η πραγματική αλλαγή ξεκινά από απλές, συλλογικές κινήσεις – υπενθυμίζοντας πως η φροντίδα και η καθαριότητα ξεκινούν από το σπίτι, αλλά δεν σταματούν εκεί… Όταν τα δένουμε με αγάπη, μπορούμε να πετύχουμε πολλά και στο ευρύτερο σπίτι μας....τον πλανήτη μας.