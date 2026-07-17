Το Summer Meetup αποτελεί μια καθιερωμένη εκδήλωση δικτύωσης με πολυπληθή συμμετοχή μελών, συνεργατών και φίλων από το ευρύτερο οικοσύστημα καινοτομίας.

Με πολυπληθή συμμετοχή και απαρτία, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, στον εμβληματικό χώρο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) στην Αθήνα, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΚΕΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος).

Στη διάρκεια της Συνέλευσης, τα μέλη του Συνδέσμου ενέκριναν ομόφωνα τον οικονομικό απολογισμό της χρήσης 2025, την είσοδο νέων εταιρειών-μελών, και το αναθεωρημένο καταστατικό του ΣΕΚΕΕ, το οποίο ενισχύει την εταιρική διακυβέρνηση του Συνδέσμου και τον προσαρμόζει στις ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας του σήμερα. Ανάμεσα στις βασικές αλλαγές, το καταστατικό διευρύνει τους σκοπούς του ΣΕΚΕΕ ώστε να συμπεριλαμβάνουν ρητά τη συμμετοχή και διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, τη συγκρότηση επιτροπών εμπειρογνωμόνων, τις συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, καθώς και τη συμμετοχή σε σχήματα πιστοποίησης καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων — αποτυπώνοντας τον ουσιαστικά διευρυμένο ρόλο που έχει αναλάβει ο Σύνδεσμος τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, θεσμοθετείται νέα κατηγορία μέλους, τα Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Μέλη, ανοίγοντας τον ΣΕΚΕΕ σε πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς, ενώ θωρακίζεται περαιτέρω η εταιρική διακυβέρνηση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, με σαφέστερες και πιο λειτουργικές διαδικασίες.τ

Στη συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης, ο ΣΕΚΕΕ διοργάνωσε το πλέον καθιερωμένο, πια, Summer Meetup του, μια εκδήλωση δικτύωσης με πολυπληθή συμμετοχή μελών, συνεργατών και φίλων από το ευρύτερο οικοσύστημα καινοτομίας. Μέσα σε ένα ανοιχτό και δημιουργικό κλίμα, στον ιδιαίτερο χώρο του ΕΜΣΤ, η βραδιά έδωσε την ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο, ανταλλαγή ιδεών και δικτύωση ανάμεσα σε επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων και εκπροσώπους θεσμικών φορέων.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, Μάνος Μακρομάλλης, δήλωσε: «Το καταστατικό που εγκρίναμε σήμερα ομόφωνα δεν είναι απλώς ένα νομικό κείμενο — είναι ο χάρτης πλεύσης του ΣΕΚΕΕ για τα επόμενα χρόνια. Το προσαρμόσαμε στην πραγματικότητα της αγοράς του 2026: άνοιγμα σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, ενεργό ρόλο σε χρηματοδοτικά προγράμματα, πιο δυνατή εταιρική διακυβέρνηση. Ο Σύνδεσμος μεγαλώνει, ωριμάζει, και συνεχίζει να λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην καινοτομία και την αγορά. Η σημερινή μέρα, με τη Γενική Συνέλευση και το Summer Meetup μας, απέδειξε ακριβώς αυτό: μια κοινότητα ζωντανή, ανοιχτή και έτοιμη για το επόμενο βήμα.»

Εκ μέρους του Ειδικού Γραμματέα Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, Βασίλη Καρκατζούνη, μεταφέρθηκε χαιρετισμός εκ μέρους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, στον οποίο σημειώθηκε: «Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και η υπεύθυνη υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις ελληνικές επιχειρήσεις αποτελούν βασική προτεραιότητα της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής. Φορείς όπως ο ΣΕΚΕΕ, που γεφυρώνουν την καινοτομία με την πραγματική οικονομία, παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Η στενή συνεργασία Πολιτείας και επιχειρηματικού οικοσυστήματος είναι προϋπόθεση για να μετατρέψουμε τη φιλοδοξία της ψηφιακής δεκαετίας σε απτά αποτελέσματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας.»

Ο Πέτρος Ποδάρας, Υπεύθυνος Συντονιστής του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής, ανέφερε: «Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες φορέων όπως ο ΣΕΚΕΕ, που ενισχύουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της περιοχής μας. Η σημερινή εκδήλωση αποτυπώνει τη δυναμική ενός οικοσυστήματος που μεγαλώνει και ωριμάζει, και η Περιφέρεια παραμένει σταθερά στο πλευρό του.»

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, τόνισε: «Στόχος του ΕΕΑ είναι, μέσω της ανάπτυξης του κλάδου των επιχειρήσεων πληροφορικής αλλά και συνεργασιών με φορείς όπως ο ΣΕΚΕΕ, να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για την ταχύτερη και ευκολότερη ψηφιακή μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γεγονός που θα ενισχύσει τη θέση τους στην αγορά και θα συμβάλει στην περαιτέρω πρόοδο τους»

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», της HUAWEI, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, την παρουσία και τη διαρκή στήριξη των οποίων ο ΣΕΚΕΕ ευχαριστεί θερμά.