Σύνδεση με το μεγαλύτερο γεγονός του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Τα Skip και Dove Men+Care της Unilever ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Euroleague Basketball, ως Επίσημοι Χορηγοί του EuroLeague Final Four 2026, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα brands της Unilever συνδέονται με το μεγαλύτερο γεγονός του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπου οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες της ηπείρου θα αναμετρηθούν για την ανάδειξη του νέου πρωταθλητή Ευρώπης.

Τα Skip και Dove Men+Care εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο υποστηρικτών της Euroleague Basketball, αξιοποιώντας τη δυναμική της διοργάνωσης ως πλατφόρμα ουσιαστικής σύνδεσης με το κοινό. Και οι δύο μάρκες εκφράζουν αξίες που ταυτίζονται με τον κόσμο της Euroleague Basketball: έναν ενεργό τρόπο ζωής, την αυτοπεποίθηση και τη διάθεση για υψηλές επιδόσεις μέσα στην καθημερινότητα.

Η σειρά απορρυπαντικών Skip Wonder Wash του Skip, ειδικά σχεδιασμένη για σύντομους κύκλους πλύσης, προσφέρει καθαριότητα και φρεσκάδα σε μόλις 15 λεπτά, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες μιας γρήγορης και απαιτητικής καθημερινότητας. Αντίστοιχα, η νέα σειρά Dove Whole Body Deodorants του Dove Men+Care προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία για άνδρες με έντονους καθημερινούς ρυθμούς, εκφράζοντας την ίδια δυναμική ενέργεια που χαρακτηρίζει τη Euroleague Basketball σε κάθε αγώνα.

«Τα Skip και Dove Men+Care εντάσσονται στην οικογένεια της Euroleague Basketball αντικατοπτρίζοντας το είδος των συνεργασιών που επιδιώκουμε – brands που συνδέονται ουσιαστικά με τον τρόπο ζωής των φιλάθλων μας», δήλωσε ο Gawain Davies, Chief Commercial Officer της Euroleague Basketball. «Οι αξίες που εκπροσωπούν αυτά τα brands – από την απόδοση και τη φρεσκάδα έως την αυτοπεποίθηση και την ετοιμότητα – αντικατοπτρίζουν το πνεύμα της διοργάνωσής μας και ανυπομονούμε να τις αναδείξουμε μαζί.»

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με την Euroleague Basketball και χαρούμενοι που αποτελούμε μέρος μιας τόσο σημαντικής αθλητικής στιγμής στην Αθήνα», δήλωσε ο Γιώργος Τζαβάρας, Γενικός Διευθυντής για Ελλάδα, Κύπρο, Βαλκάνια και Βαλτικές Χώρες στην Unilever. «Πιστεύουμε στην ενδυνάμωση των ανθρώπων ώστε να εμφανίζονται καθημερινά ως η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους και, μέσα από τα Skip και Dove Men+Care, κάνουμε αυτή την πεποίθηση πράξη – βοηθώντας τους να αισθάνονται ανανεωμένοι, με αυτοπεποίθηση και έτοιμοι να ανταποκριθούν σε όλες τις στιγμές της καθημερινότητας. Η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να συνδέουμε τα brands μας με τους καταναλωτές μέσα από ουσιαστικές, δυναμικές στιγμές που εμπνέουν και ενεργοποιούν. Βρισκόμαστε δίπλα σε εκατομμύρια φιλάθλους που μοιράζονται το ίδιο πάθος για υψηλές επιδόσεις και το δραστήριο τρόπο ζωής.»

Μαζί, τα Skip και Dove Men+Care θα δώσουν δυναμικό “παρών” σε ένα από τα πιο συναρπαστικά αθλητικά events της Ευρώπης, προβάλλοντας το σύγχρονο και δραστήριο τρόπο ζωής που οι φίλαθλοι της EuroLeague Basketball γνωρίζουν καλά – εντός και εκτός γηπέδου.