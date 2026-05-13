Η Μαρία Δρακοπούλου, μετά την πορεία της ως Influencer Lead, αναλαμβάνει καθήκοντα PR Director στο PR τμήμα της Socialab.

Έχει διακριθεί σε content και influencer marketing awards, ενώ διαθέτει εμπειρία σε διαφορετικούς κλάδους, με βασικό πυρήνα το fashion και στη συνέχεια τους τομείς του beauty, finance και pharmacy, διαμορφώνοντας μια ευέλικτη και πολυδιάστατη προσέγγιση στην επικοινωνία.

Στο πλαίσιο της δουλειάς της στη Socialab έχει συμβάλει στην οργάνωση και εξέλιξη του PR τμήματος, ενισχύοντας τη δημιουργική του κατεύθυνση και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με την ομάδα και τους πελάτες, μέσα από συνεργασίες και επιτυχημένες καμπάνιες για brands όπως Hertz, Hisense, Papoutsanis, Servier, Elbsico, Thrakon και Mylos Restaurant, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της παρουσίας τους μέσα από στοχευμένες PR ενέργειες.

Στον νέο της ρόλο θα συνεχίσει να εστιάζει στη στρατηγική και δημιουργική ανάπτυξη του PR και του influencer marketing, με στόχο να φέρνει νέες, πρωτοποριακές ιδέες σε ένα πεδίο που αφορά πλέον όλα τα brands και αποτελεί βασικό κομμάτι του σύγχρονου τρόπου επικοινωνίας τους με το κοινό.