Κεντρικό θέμα η ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα των διεθνών εκθέσεων.

Από αριστερά: ο Γενικός Γραμματέας του Συννδέσμος Οργανωτών, Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος (ΣΟΚΕΕ), κος Ευάγγελος Χαραλάμπους, Πληρεξούσιος Υπουργός και Επιτετραμμένη της Πρεσβείας της Δημοκρατίας του Ιράκ στην Αθήνα, κα Nazdar Sherzad.

Την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, ο Γενικός Γραμματέας του Συννδέσμος Οργανωτών, Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος (ΣΟΚΕΕ), κος Ευάγγελος Χαραλάμπους, πραγματοποίησε επίσημη συνάντηση εργασίας με την Πληρεξούσιο Υπουργό και Επιτετραμμένη της Πρεσβείας της Δημοκρατίας του Ιράκ στην Αθήνα, κα Nazdar Sherzad.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ του ΣΟΚΕΕ και της Πρεσβείας της Δημοκρατίας του Ιράκ στην Αθήνα στον τομέα των διεθνών εκθέσεων.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις προοπτικές ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, με έμφαση:

στη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε εκθέσεις που διοργανώνονται στο Ιράκ,

στη συμμετοχή ιρακινών επιχειρήσεων σε εκθεσιακές διοργανώσεις στην Ελλάδα,

οργάνωση προγράμματος Hosted Buyers και επιχειρηματικών αποστολών,

καθώς και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στον εκθεσιακό κλάδο.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η κοινή πρόθεση για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τις επιχειρηματικές σχέσεις Ελλάδας και Ιράκ, αξιοποιώντας τον θεσμό των διεθνών εκθέσεων ως μέσο προώθησης της εξωστρέφειας, των επενδύσεων και της οικονομικής συνεργασίας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΣΟΚΕΕ, κος Ευάγγελος Χαραλάμπους, δήλωσε: «Πιστεύω ότι οι εκθέσεις μπορούν να αποτελέσουν έναν πραγματικό καταλύτη για την ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ιράκ. Δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε επιχειρήσεις, θεσμικοί φορείς και επενδυτές να γνωριστούν, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες. Στον ΣΟΚΕΕ θέλουμε να συμβάλουμε ενεργά στη δημιουργία αυτών των γεφυρών συνεργασίας και να αναδείξουμε τον εκθεσιακό κλάδο ως ένα ουσιαστικό εργαλείο εξωστρέφειας και οικονομικής ανάπτυξης.»

Η Πληρεξούσιος Υπουργός και Επιτετραμμένη της Πρεσβείας της Δημοκρατίας του Ιράκ στην Αθήνα, κα Nazdar Sherzad, δήλωσε: «Καθώς το Ιράκ εισέρχεται σε μια νέα εποχή οικονομικής ανάπτυξης και επενδύσεων, οι εκθέσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του εμπορίου, της καινοτομίας και των διεθνών συνεργασιών.

Πιστεύουμε ότι η ενίσχυση της συνεργασίας μέσω της αμοιβαίας συμμετοχής σε εκθέσεις, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και της ανάπτυξης θεσμικής συνεργασίας, θα δημιουργήσει πολύτιμες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις των δύο χωρών. Μια τέτοια συνεργασία θα προωθήσει την καινοτομία, θα διευκολύνει τις επενδύσεις και θα συμβάλει στην οικοδόμηση μιας δυναμικής, βιώσιμης και αμοιβαία επωφελούς οικονομικής σχέσης, βασισμένης σε ολοένα και ισχυρότερους εμπορικούς δεσμούς.»

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του ΣΟΚΕΕ και της Πρεσβείας της Δημοκρατίας του Ιράκ στην Αθήνα.